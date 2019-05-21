Русским туристам рассказали, чего нужно опасаться во Франции

В Роспотребнадзоре рассказали, какая опасность может ждать туристов во Франции. Специалисты предупредили, что в европейской стране стоит уделить особое внимание защите от насекомых.

В данный период во Франции наблюдается большое количество комаров, которые могут стать переносчиками таких серьёзных заболеваний, как лихорадка Зика, чикунгунья и денге, передаёт «Свободная пресса».

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили российским туристам, что в целях профилактики подобных заболеваний стоит выбирать закрытую одежду и использовать спреи от насекомых. Также в помещениях нужно следить, чтобы окна и двери были закрыты сеткой.