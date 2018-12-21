Россияне смогут въезжать на Кубу без виз на три месяца
21 декабря 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня вступило в силу соглашение между правительствами России и Кубы об облегчении визового режима. Теперь граждане РФ и Кубы смогут пребывать на территории другой стороны до 90 дней без виз.
«Граждане РФ и граждане Республики Куба, являющиеся владельцами действующих паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда», - говорится в тексте соглашения, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее срок пребывания на территории другой стороны без виз для граждан России и Кубы составлял 30 календарных дней. Если же гражданин планирует находиться в стране более 90 дней, то соответствующую визу необходимо получить в посольстве, сообщает РИА Новости.