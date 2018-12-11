Отрасль на подъеме

В ходе 16-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края парламентарии обсудили также развитие туристско-экскурсионного обслуживания на территории Краснодарского края.

Принятию постановления предшествовала большая работа. Состоялось выездное заседание комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма в Геленджик, где на примере города-курорта парламентарии познакомились с возможностями организации дополнительных услуг для гостей побережья. Несмотря на то, что пляжный отдых имеет устойчивые позиции, в муниципалитетах края много других способов привлечь туристов. Это было отмечено в ходе заседания. По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, в регионе давно пытаются сломить устойчивый стереотип россиян о том, что отдых в Краснодарском крае – это только пляжи Азовского и Черного морей. По информации министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофора Константиниди, на протяжении последних четырех лет количество действующих на Кубани туроператоров, турагентов, экскурсионных организаций, туристско-экскурсионных маршрутов, объектов турпоказа растет, что свидетельствует о положительной динамике развития отрасли в целом. «Отрасль находится на подъеме. К нам едут отдыхать не только к морю, но и в горы. Развиваются деловой и событийный туризм, а также аграрный, гастрономический, спортивный и даже экстремальный. И это разнообразие позволяет нам привлекать большое количество людей. А благодаря введению курортного сбора у нас есть реальная возможность сделать дополнительный рывок в развитии наших курортов», – прокомментировал Юрий Бурлачко. В принятом на 16-й сессии постановлении проанализирована работа министерства курортов края и органов местного самоуправления по данному направлению, высказаны рекомендации по повышению эффективности и качества данной деятельности.