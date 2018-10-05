Компания «РоссТур» больше не будет работать как туроператор

Компания «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность, но продолжить заниматься агентской. Эту новость на своем сайте опубликовала Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

По сведениям АТОР, генеральный директор «РоссТура» Александр Недополз планировал 5 октября или 8 октября сделать официальное завление.

По словам Недополза, завершив операторскую деятельность, «РоссТур» планирует сохранить агентскую. У компании есть собственные офисы. Авиакассы также смогут продолжить работу. Авиакассы вынесены в отдельное юридическое лицо – ООО «РТ-Центр».Туроператоры начали аннуляции неоплаченных туров центра бронирования «РоссТур».

По словам главы компании Александра Недополза, всего через «РоссТур» оформлено более 10 тысяч бронирований туров с вылетами в октябре. Около половины из них (точных цифр пока нет) оплачены частично или полностью. На период с пятницы (5 октября) по понедельник (8 октября) «РоссТуром» не оплачено туроператорам туров на 15 млн рублей.