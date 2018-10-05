Компания «РоссТур» больше не будет работать как туроператор
5 октября 2018, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
Компания «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность, но продолжить заниматься агентской. Эту новость на своем сайте опубликовала Ассоциация туристических операторов России (АТОР).
По сведениям АТОР, генеральный директор «РоссТура» Александр Недополз планировал 5 октября или 8 октября сделать официальное завление.
По словам Недополза, завершив операторскую деятельность, «РоссТур» планирует сохранить агентскую. У компании есть собственные офисы. Авиакассы также смогут продолжить работу. Авиакассы вынесены в отдельное юридическое лицо – ООО «РТ-Центр».Туроператоры начали аннуляции неоплаченных туров центра бронирования «РоссТур».
По словам главы компании Александра Недополза, всего через «РоссТур» оформлено более 10 тысяч бронирований туров с вылетами в октябре. Около половины из них (точных цифр пока нет) оплачены частично или полностью. На период с пятницы (5 октября) по понедельник (8 октября) «РоссТуром» не оплачено туроператорам туров на 15 млн рублей.
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