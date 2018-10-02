АТОР: Россия заняла второе место по популярности у туристов

Российская Федерация оказалась на втором месте рейтинга наиболее продаваемых направлений в текущем 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России.

"Турция занимает первое место по объему продаж, затем идут Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия", - рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе агентству НСН.

По мнению Ломидзе, выход России на вторую строчку рейтинга можно считать определенным прорывом. В особенности, учитывая зафиксированное снижение покупательской способности туристов.