Во Флоренции будут штрафовать за еду на улице

От властей Флоренции вступило в силу распоряжение, которое запрещает людям есть на тротуарах в центре города. Оно будет действовать до 6 января 2019 года. Об этом пишет издание Daily Mail.

Запрет коснулся на наиболее посещаемые туристами улицы: Виа делла Нинна, Пьяццале-дельи-Уффици, Виа де Нери и Пьяцца дель Грано.

Между 12 и 15 часами и 18 и 22 часами в этих местах запрещено есть, сидя на тротуарах, жилых домов и порогах магазинов. Магазины должны будут повесить специальные плакаты для клиентов, на которых будет написано о запрете на итальянском и английском языках. В случае нарушения придется заплатить штраф в размере 500 евро.