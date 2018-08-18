Крым с начала года посетили около миллиона украинских туристов

Крым с начала 2018 года посетило около миллиона украинских туристов. Туристов из Украины очень интересует Крымский мост, построенный через Керченский пролив за короткий срок. Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее сообщил, что Крым уже посетило свыше 800 тысяч туристов с Украины, а курортный сезон еще не закончился, впереди в Крыму бархатный сезон. Зачем украинские туристы едут в Крым

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что "вся информация, которая подавалась на Украине, что моста не существует, что это фейк и компьютерная графика, сработала обратным бумерангом".

Крымский мост, напомним, открыл президент РФ Владимир Путин. "После открытия моста президентом России Владимиром Путиным, многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение. Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России", — цитирует РИА Новости крымского чиновника.

Как отметил Черняк, украинские отдыхающие довольны и комфортом, и гостеприимством в Крыму.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. На референдуме большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ.