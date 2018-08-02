В Дублине обеспокоены проблемой попрошаек

Дублин является популярным местом у туристов. Тем не менее, туристы все чаще жалуются на неоправданную дороговизну и на большое количество попрошаек, наводнивших ирландскую столицу в последнее время.

Мэр Дублина выступил с заявлением на тему городских попрошаек. Они пугают туристов, заявил он, особенно в вечернее время. На них жалуются не только туристы, но и местные.

Мэр ирландской столицы также потребовал больше полицейского участия для защиты прохожих от агрессивных попрошаек, которые назойливо преследуют людей на улицах. Если люди не будут чувствовать себя в безопасности, Дублин потеряет свою туристическую привлекательность, передает РИА Новости.