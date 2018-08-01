Эйфелева башня закрылась из-за забастовки персонала
1 августа 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Эйфелева башня, один из главных символов Парижа, сегодня днем закрылась для посетителей. Причиной стала забастовка персонала. Пока неизвестно, когда башня вновь откроется для посещений.
«Сегодня днем башня закрылась из-за забастовки. На данный момент переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены. Мы пока не можем сказать, будет башня открыта завтра или нет», - сообщила пресс-служба компании-оператора Эйфелевой башни.
Эйфелева башня является одной из самых известных в мире французских достопримечательностей. Только за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.
«Из-за забастовки башня закрыта с 16.00 посетителям с билетами: проверьте свою электронную почту, чтобы получить больше информации. Мы действительно сожалеем в связи с доставленными неудобствами», - сообщается на французском и английском языках в официальном аккаунте Эйфелевой башни в твиттере.
Башня была построена в 1889 году по проекту инженера Густава Эйфеля. На то время она являлась самым высоким сооружением в мире, сообщает РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес