Эйфелева башня закрылась из-за забастовки персонала

Эйфелева башня, один из главных символов Парижа, сегодня днем закрылась для посетителей. Причиной стала забастовка персонала. Пока неизвестно, когда башня вновь откроется для посещений.

«Сегодня днем башня закрылась из-за забастовки. На данный момент переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены. Мы пока не можем сказать, будет башня открыта завтра или нет», - сообщила пресс-служба компании-оператора Эйфелевой башни.

Эйфелева башня является одной из самых известных в мире французских достопримечательностей. Только за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.

«Из-за забастовки башня закрыта с 16.00 посетителям с билетами: проверьте свою электронную почту, чтобы получить больше информации. Мы действительно сожалеем в связи с доставленными неудобствами», - сообщается на французском и английском языках в официальном аккаунте Эйфелевой башни в твиттере.

Башня была построена в 1889 году по проекту инженера Густава Эйфеля. На то время она являлась самым высоким сооружением в мире, сообщает РИА Новости.