Известны самые дешевые туры для отдыха в сентябре

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых дешевых туров в бархатный сезон. В этом рейтинге оказались туры в Анапу, Крым и Болгарию.

Для анализа были выбраны туры на двоих человек на неделю с проживанием в отеле 3* без питания и вылетом из Москвы, передаёт РИА Новости.

Самым бюджетным направлением оказалась Анапа. Минимальная стоимость составила 22 тысячи рублей на двоих. Второе место занимает Болгария, курорт Золотые пески. В сентябре недельная поездка стоит от 22700 рублей. Поездка в Крым обойдётся в 24 600 рублей. Таким образом, стоимость отдыха на одного человека составит около 11 тысяч. Как передаёт руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким, сентябрь – хороший вариант для тех туристов, которые ограничены в бюджете, или для тех, кто хочет ещё раз отдохнуть, но без лишних затрат.