Женщины чаще мужчин путешествуют в одиночку

За последние три года популярность одиночных путешествий выросла почти наполовину. Эксперты отмечают, что число женщин, путешествующих в одиночестве, растет стремительней, чем мужчин.

Женщины, отдающие предпочтение одиночным путешествиям, чаще всего выбирают поездки в Македонию, Люксембург, Египет, Албанию и Финляндию.

А вот мужчины, путешествующие соло, чаще отдают предпочтение таким странам, как Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Молдавия, Израиль и Португалия.

В последнее время женщины гораздо чаще мужчин начинают выбирать путешествия и отдых в одиночестве. А в целом с 2015 года популярность формата одиночных путешествий выросла на 42%. Эксперты предполагают, что это может быть связано, во-первых, с ростом числа удаленно работающих людей, а во-вторых, с появлением различных приложений для смартфонов, которые значительно облегчают жизнь путешественника-одиночки, сообщает РИА Новости.