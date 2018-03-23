Албания отменила визы для россиян
23 марта 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Албании приняло решение отменить визовый режим для граждан России и Белорусов. Он будет действовать с 1 апреля по 31 октября. Страна ежегодно отменяет визы для россиян на время туристического сезона.
В соответствии с постановлением албанского совета министров, кроме россиян ездить в Албанию только по загранпаспорту смогут граждане Белоруссии, Грузии, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна.
Албания – это одна из стран юго-восточной Европы, которая расположена на Балканах. В ней много достопримечательностей, которые стоит посмотреть.
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