Крымские курорты снизят цены на отдых в этом сезоне

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко сообщил, что в Крыму в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых.

«В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен точно не будет, а вот снижение возможно. Мы активно работаем, чтобы это снижение обеспечить», — рассказал РИА Новости Вадим Волченко.

Министр подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников. Производители готовы в том числе взять на себя логистические затраты, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха», — подчеркнул Волченко.

Кроме того, по словам министра, в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценах на отдых.