Туристический маршрут "Винная дорога Крыма" подготовлен и будет презентован в ближайшее время. Он объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма.

"Создание и продвижение этногастрономических туров привлечет на полуостров ценителей черноморской кухни и качественного вина, и станет одним из «знаков качества» крымского туризма", - заключил министр туризма Крыма Вадим Волченко, сообщает РИА Новости.

На карте винной дороги появятся специальные направления, которые будут удобны всем путешественникам и включат в себя наиболее интересные винные и гастрономические объекты.