В сети попало видео, как в отелях горничные мыли посуду и унитаз одним ершиком

В сети попало видео, как в пятизвездочных отелях знаменитых сетей горничные мыли посуду и унитаз одним ершиком. Из-за нарушения правил гигиены попались три пятизвездочных отеля в Китае.

Разоблачить горничных в отелях Kempinski, Shangri-La и Sheraton смог репортер, который устраивался стажером в элитные гостиницы и во время работы снимал на скрытую камеру уборку номеров, стоимость проживания в которых в сутки составляет от 120 до 420 долларов. Отели находятся в китайской провинции Хэйлунцзян.

Репортеру удалось зафиксировать, как горничные мыли посуду в номерах туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе, - сообщает Лента.ру. Репортер снял, как уборщицы сворачивали полотенца на полу в туалете, мыли одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах. Постельное белье, прежде чем застелить кровать, горничные бросали на пол.

Ролик был опубликован на портале Pear Video.