В сети попало видео, как в отелях горничные мыли посуду и унитаз одним ершиком
28 декабря 2017, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
В сети попало видео, как в пятизвездочных отелях знаменитых сетей горничные мыли посуду и унитаз одним ершиком. Из-за нарушения правил гигиены попались три пятизвездочных отеля в Китае.
Разоблачить горничных в отелях Kempinski, Shangri-La и Sheraton смог репортер, который устраивался стажером в элитные гостиницы и во время работы снимал на скрытую камеру уборку номеров, стоимость проживания в которых в сутки составляет от 120 до 420 долларов. Отели находятся в китайской провинции Хэйлунцзян.
Репортеру удалось зафиксировать, как горничные мыли посуду в номерах туалетными ершиками и протирали полы полотенцами, смоченными в унитазе, - сообщает Лента.ру. Репортер снял, как уборщицы сворачивали полотенца на полу в туалете, мыли одной тряпкой унитаз, мусорное ведро и посуду в номерах. Постельное белье, прежде чем застелить кровать, горничные бросали на пол.
Ролик был опубликован на портале Pear Video.