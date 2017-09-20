Заслуги купечества увековечили в Ставрополе

В Ставрополе торжественно открыли арт-объект «Купца-основателя города», который уже несколько дней привлекает внимание прохожих на бульваре Генерала Ермолова. Потереть на удачу руку или кошелек торговца, кажется, станет в городе новой традицией.



Установили памятное сооружение в день 55-летия Октябрьского района Ставрополя и в преддверие Дня города, тем самым вспоминая историю краевой столицы и отдавая дань благодарности ставропольским купцам и нынешним предпринимателям.



Волобуевые, Алафузовы, Ганиловские, Стасенковы, Плотниковы. Кто не слышал этих фамилий? Это целые династии купечества, для которых общим делом были не только торговля, но и благотворительность. Все они способствовали процветанию Ставрополя. Именно благодаря им в городе появился водопровод, первый на Кавказе театр, знаменитые Тифлисские ворота, возводились храмы, строились школы, больницы, фонтаны, развивалась экономика и культура.



Сегодня можно с уверенностью говорить, что благородные традиции меценатства продолжают нынешние предприниматели, которые принимают активное участие в общественной жизни города, в его благоустройстве, строительстве важных социальных объектов. Поэтому не случайно, что идею установки арт-объекта предпринимателя и депутата городской Думы Александра Резникова сразу поддержал глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Особенно удачной он назвал сам образ композиции – такой яркий и веселый, передающий всю удаль и размах ставропольского купечества. Здесь и собака – символ верности и дружелюбия, и кот – как символ внимательности и сообразительности. Имея дома несколько кошек и собак, Андрей Джатдоев в этом нисколько не сомневается. Как отметил мэр, появление в городе такого художественного изваяния обязательно должно увеличить число совершающихся добрых дел и благородных поступков.

по сообщению портала "Ставропольский репортер"