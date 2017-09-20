500 литров ухи сварят на Байкале в конце сентября

В посёлке Листвянка Иркутского района 30 сентября пройдёт трётий фестиваль омуля на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба МАСТС.



Организаторы ожидают на мероприятии около двух тысяч человек. Во время фестиваля пройдет традиционное приготовление 500 литров ухи из байкальской рыбы, в котором смогут принять участие все желающие.



Также будет проходить ярмарочная торговля продуктами от местных производителей, выставка-продажа сувениров и изделий народного творчества, мастер-классы, презентации и угощения от ресторанов и отелей. Запланирована развлекательная программа для детей и взрослых с призами и подарками.

по сообщению портала "Телеинформ"