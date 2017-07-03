АТОР: Каждый второй отдыхающий в Анталье - из России

Российские отдыхающие обеспечили основной приток туристов в Анталью. В июне каждый второй отдыхающий на турецком курорте был родом из России. С начала года общее число россиян, посетивших Анталью, превысило миллион человек.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, приток российских туристов в Анталью вырос на 45%, но не догнал показателей 2015 года, когда еще не вводились запреты на въезд в Турцию. Отставание от того периода составляет 12%, отмечают в Ассоциации туроператоров России.



