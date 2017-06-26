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Российские туристы нашли замену Турции и Египту

26 июня 2017, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Российские туристы нашли замену Турции и Египту
pixabay.com

Российские туристы нашли замену Египту и Турции. Поток отдыхающих из России хлынул в Доминиканскую Республику. Уже в мае в стране побывали 20 тысяч россиян, что на 300% больше, чем годом ранее.

С начала года на острове Гаити побывали 100,3 тыс. наших соотечественников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). За весь прошлый год Доминикана приняла 132,6 российских туристов, что вдвое больше показателей 2015 года. Эксперты прогнозируют нынешним летом приток отдыхающих из России на 20-30%. Хотя перелет в земной рай не из легких: полет из Москвы занимает 12 часов.

Власти республики рады наплыву россиян, ведь они тратят на отдых гораздо больше денег по сравнению с европейцами и американцами. В среднем, расходы туристов в этом государстве составляют около 134 долларов на одного человека в сутки, а продолжительность отдыха – девять суток.

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