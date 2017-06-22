Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые собираются выехать в Европу, где проходят ЛГБТ-фестивали, предварительно привиться от гепатита А, который передается в том числе половым путем.



С июня 2016 года в странах Европы зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А. По состоянию на 11 июня ВОЗ сообщает о 1188 подтвержденных случаях заболевания в 15 странах Европы, в числе которых Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Львиная доля заболевших – гомосексуалисты.



С июня по сентябрь пройдут несколько национальных и международных парадов лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, в том числе всемирный фестиваль в Мадриде (с 23 июня по 2 июля), куда съедутся порядка 2 млн человек из разных стран мира.



