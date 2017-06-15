СП РФ: Ростуризм сорвал все программы по созданию туристических кластеров

Счетная палата нашла нарушения в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)». Об этом сообщает пресс-центр палаты.

Так, в рамках программы в 2016 году Ростуризм получил 3,6 млрд руб. на создание туристических кластеров, агентство освоило 99,6% средств.

Однако из 16 кластеров, предусмотренных к открытию в 2016 году, «в полном объеме не завершен ни один». В отчете отмечается, что из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры введено только 11, то есть 44%. При этом из 97 объектов туристской инфраструктуры, которые реализуются инвесторами, 29 так и не было введено.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) считает, что утверждение о том, из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года, в полном объеме не завершен ни один, является некорректным. "Понятия "завершение строительства кластера" в федеральной целевой программе нет. Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов", — отмечается в сообщении ведомства.

В Ростуризме также напоминают, что ежегодная оценка программы за 2016 год на основе использования системы целевых индикаторов и показателей не может быть осуществлена до получения данных Росстата, которые публикуются за отчетный год в июле следующего года, передает РИА Новости.