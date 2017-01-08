Стоимость бюджетного тура на Кипр перевалила за 90 тысяч рублей

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что в сентябре 2016 года российские туристы помогли Кипру установить рекорд по притоку туристов из-за рубежа, когда на острове побывали около полумиллиона иностранцев.

При этом стоимость путевки для россиян стала дороже на 12%, перешагнув психологическую отметку в 90 тыс. рублей. Речь при этом идет всего лишь о бюджетном туре. Недельный отдых на двоих обходился нашим гражданам в среднем в 91,4 тыс. рублей.

Самыми востребованными у наших туристов (30% отдыхающих) оказались трехзвездочные отели, менее популярными - гостиницы категории пять звезд, на третьем месте - четыре звезды.

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