Туризм на зимнем Байкале: китайцы забронировали почти все места

На Байкале растёт зимний туристический поток иностранцев. Европейцы хотят увидеть вживую красоты озера из французского фильма «В лесах Сибири», а китайцы уже забронировали почти все доступные места на март.



«На март все места в гостиницах и на базах Ольхона, которые принимают китайцев, практически заняты. Их забронировали «мелкие группы» по 150 человек, которые будут совершать ледовые переходы через Байкал», – пояснил гендиректор туроператора Green Express Вадим Копылов на пресс-конференции 6 декабря.



Как он заметил, интерес к Байкалу также значительно вырос у французских туристов после выхода фильма «В лесах Сибири». В киноленте рассказывается о писателе, который поселился на берегу озера, чтобы избежать суеты европейской городской жизни.



Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что в настоящее время в регионе заметен спад турпотока из Китая - из-за недостаточной информированности жителей Поднебесной о возможностях отдыха на Байкале.



«Наверное, проблема в недостаточной информированности. Этому препятствует также стереотип, что в России и Сибири ужас как холодно, что здесь не комфортно находиться. Мы работаем, рассказываем, что зима на Байкале в феврале и марте всегда очень мягкая. Может быть, на следующий год мы запланируем пиар-акцию об отдыхе зимой на Байкале, – рассказывает Екатерина Сливина. – В Китае отдых в России очень популярен. Но нужно учитывать, что к нам едут в основном из северных районов КНР, где зимой множество своих красочных мероприятий. К тому же, количество чартерных рейсов в зимнее время ограничено».





продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 06.12.16