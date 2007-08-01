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Откуда есть пошла земля Балтийская

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Материалы подготовил Олег ГРУЗДОВ ]

Откуда есть пошла земля Балтийская

 Мы продолжаем рассказ профессора Православного университета Владимира Махнача на тему «Территория исторической России». Следующие территории, о которых пойдет речь, – страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония.

 Есть такая земля – Прибалтика. Ее жители во времена «царствования» Горбачева повелели именовать себя «балтами» и ушли в свободное плавание. Между тем решить проб­лемы с Прибалтийскими странами можно было легко. Еще на съездах нардепов СССР их депутаты предлагали ввести для этих республик так называемый государственный хозрасчет. Они и не мечтали о выходе из СССР. Но члены ЦК КПСС во главе с Горбачевым перепугались.

Последние язычники Европы

 ИСТОРИЯ стран Балтии разная и сложная. Есть известное историкам «Слово о погибели земли русской», датируемое серединой XIII века. Там о погибели нет ничего – все более о былом могуществе России, уже потерянном. И вещает этот источник так: «…а половцы именем Мономаха малых детей пугали. А венгры прятались за каменными стенами градов своих. А немцы радовались, что далече живут, за синим морем. А Литва из болот своих не вылезала…»

 Балты – это народ, современник арийского переселения, первой половины II тыс. до нашей эры. Народ, окончательно состарившийся сегодня. Балты – безусловные арийцы, современники не славян, а «протославян».

 Если русские происходили от не очень старых народов, то балты – от очень древних, которые «из болот своих давным-давно не вылезали». Это не славянское Приднепровье с его климатом, просторами и черноземами, где можно прокормить миллионы. Поэтому балтов всегда было мало.

 Балтские народы селились и дальше на запад – это были прусы. Они очень близкие родст­венники литовцев. Балтскими народами оказались и латыши. Никто о балтах в истории особо не думал, никто ими не интересовался. Но в XIII в. те выскочили как черт из табакерки. И тут выяснилось, что они ненавидят немцев (тогда ненавидели), потому что немцы заселили Прусию – территорию балтского племени, носящую и сейчас их имя. С другой стороны, балты были сами не прочь прибрать к рукам славяно-русские земли. Хотя к тому времени история славян уже закончилась. Начиналась история русских – прямых потомков славян и венедов. Она зарождалась в жутких условиях – окружении врагов, ненавидевших молодой растущий этнос.

 Вот тут-то в середине XIII в. «балтийская орда» и показалась из своих болот. И не то чтобы они всех резали и убивали, но земли себе прибирали довольно решительно. Как это часто бывает в истории в период пассионарных толчков, все самые энергичные «балты» превратились в литовцев. К тому времени немцы уже «съели» Пруссию, вступили в славянские земли – Ругодив, нынешнюю Нарву и Юрьев (Дерпт), нынешний Тарту. Но дальше их не пустили. Не наши предки, а предки со­временных литовцев. Они оставались последними язычниками Европы. Хотя в истории были и другие, более поздние язычники, но литовцы были последними из язычников, которые основали государство – в конце XIII века. А к середине XIV в. в Европе его начали замечать практически все народы.

Немецких рыцарей жгли на кострах

 ЯЗЫЧЕСТВО литовское было довольно странным и особенным. У литовцев была жреческая институция, как у христиан или мусульман. Была жесткая иерархия жрецов: младшие – «вайделоты» были женаты и жили в деревнях. Были и верховные жрецы – «кривейты». Они жен не имели, что давало полную свободу от мир­ской жизни. Но был еще и Великий жрец – «криве кривейте». Он носил устрашающего вида голов­ной убор. А священным поясом препоясывался семижды раз по семь – 49 раз.

 Вера эта была жутко крепкая. Жертвы Перкунасу приносили только человеческие, а «кушать» он любил. Поэтому и отношения с немцами были свирепые. Если немцы ловили литвина, то ему говорили: крестись или на костер. Если немцы ловили вайделота, ему ничего не предлагали – сразу вели на костер. Литвины вели себя однозначно. Зафиксирован эпизод в конце XIV в., когда рыцарь немецкого ордена попал в плен. И его в боевых доспехах, на коне, при оружии загнали в сруб – и там сожгли. Разумеется, принесли в жертву Перуну. Это была не пустая жестокость. Поэтому и удержали западную границу.

«Ополяченная» история второй русской державы

 ПЕРВЫМ серьезным по европейским меркам литовским князем был Миндовг, по-литовски Миндаугас. В конце жизни он крестился. Был современником Александра Невского. Тогда литовцы уже успели укрепиться на русских землях: в Полоцке уже сидел литовец Товтивил, который легко внедрился в Полоцк, служил его интересам, принял христианство, был другом Александра Невского. Кроме того, помирил его с Миндовгом.

 Так очень много раз бывало в истории, когда правитель совершал захват. А потом тому, что он захватил, вынужден был ревност­но и верно служить. Захватить страну силой и мечом – можно, только править – нельзя.

 В конце XIII в. был еще один пример. Это наш святой, внесенный в наши Святцы Довмонт, по-литовски Даймантас. Он стал псковским князем и так ревност­но служил его интересам, что очень быстро был канонизирован церковью. Он одержал победу не меньшую, чем Александр Нев­ский, над немцами под Раковором, сейчас Раквере. А вот князь Гедимин, башня которому построена в Вильнюсе, был похож на Ивана Калиту. Он не захватывал земли силой – прибирал их умом.

 Литва связана с западнорусскими землями настолько, что можно смело утверждать, что в ХVI в. было две русских дер­жавы – это Великое княжест­во Владимирское, или Московское, и Великое княжество Литов­ское и Русское (до поглощения Польшей). Иногда для составления важных документов, например договора с Польшей, один из текстов составлялся на латыни. Но официальный язык был русский. С середины ХVI в. русский язык вытесняется польским. А литовский остается языком мужиков – в лучшем случае семейным. Хотя есть подозрения, что магнаты и шляхта «переехали» прямо с русского языка на польский. А литовский знали постольку-поскольку: холопу своему надо было что-то сказать. Литовский язык оставался бесписьменным до XIX века.

 Литва имеет свою государственную историю. Это было сильнейшее государство Восточной Европы XV века. Она смогла в первой четверти XV в. приобрести Смоленск по вине очень неудачной политики москов­ского князя Василия. Но в этом гигантском государстве около 90% составляли русские. Они отнюдь не были поглощенным или порабощенным народом, поскольку при вхождении в Литовское княжество национального угнетения не было – боярин оставался боярином, пахарь – пахарем, а кузнец – кузнецом. И если правящая династия там была, безусловно, литовская, то знать – всякая. И когда эта знать оказалась «ополяченной», то выяснилось, что огромное количество знатных фамилий литовско-русского или просто русского происхождения. В частности, там гордятся поэтом Адамом Мицкевичем. А вообще-то он шляхтич из-под Новогрудка, то есть – белорус. Правда, «ополяченный».

 Разумеется, следует признать самобытность литовской культуры – она существовала и существует. И была заметна даже в советский период, достаточно вспомнить школу кинематографии. Вряд ли кто сейчас вспомнит эстонское или латышское кино. А про «Летуву» можно вспомнить очень многое. Там уровень национальной культуры всегда был значителен.

Высокую культуру балтийских этносов – Европе!

 ЕСЛИ говорить о Латвии и Эстонии, эти территории не исторические и не государственные. Этих государств как национальных образований не было. Ни эстонцы, ни латыши никогда не создавали своей государственности. До этого мы говорили о тех, кто ее все-таки создал.

 Они получили свою государственность таким же способом, каким Дон­басс стал ук­раинским – через зону немецкой оккупации в 1918 году. И закрепили ее двусмысленным поведением – предательским ударом в спину (соглашения-то част­ные были) – с белогвардейским западом России, то есть с армией Н.Н. Юденича. При этом Ленин расщедрился настолько, что Латвии подарил Латгалию, которую те не смели просить: ее просто «перевязали голубенькой ленточкой» и положили в Латвию. Латгалия центром имеет Даугавпилс – исторически это Двинск.

 Что интересно: латыши преимущественно протестанты, в основном лютеране, как и большинство верующих эстонцев. А вот латгальцы – те католики.

 Базовая культура для Латвии и Эстонии – немецкая. Она составляет львиную долю их культуры. Правда, и русская участ­вовала. И если в Латвии после немецкой и русской культуры что-то остается латышской культуре – например, Раймонд Паулс, Ян Райнис, то вот в Эстонии, кроме немецкого и русского, в культуре нет практически ничего. Само слово «Таллин» означает «датский город».

 Что касается русского участия в эстонской культуре, то оно значительно хотя бы в том, что только Россий­ская империя ликвидировала в этих землях свирепое право «первой ночи». По­этому неудивительно, что в латышах довольно много немецкой крови.

Россия купила Лифляндию и Эстляндию

 ЕСЛИ бы Советский Союз распался естественным образом, а не был расчленен, то распался бы он на исходные составляющие. Тогда Латвия с Эстонией должны были бы превратиться в четыре независимые или полунезависимые территории: Курляндию, Лифляндию, Эстляндию и Латгалию. Причем Эстония исторически – Эстляндия и пол-Лифляндии. А Латвия, соответственно, – Курляндия и пол-Лифляндии.

 Далее, Курляндия попала в состав Российской империи в качестве приданого. Вдовствующая и не имевшая потом­ства герцогиня Курляндская стала русской императрицей Анной Иоанновной в 1730 году. По соответст­вующему договору в качестве своего шлейфа она принесла в Россию Курляндию. Но она же все и испортила, потому что в качестве герцога Курляндского назначила своего фаворита Бирона. И с Курляндией пришлось разбираться – мы добились полного признания наших прав на Курляндию лишь после Семилетней войны. На что, кстати, и претендовали в той войне – отнюдь не на Восточную Пруссию, а на подтверждение наших прав на Курляндию.

 Но гораздо интереснее история Лифляндии и Эстляндии – Россия их купила. А по нормам международного права, о которых у нас сейчас не любят вспоминать, акт купли-продажи территории между законными представителями государства не имеет срока давности. То, что купил, – то твое навсегда.

 Когда Дания в конце XIX в. не смогла расплатиться с Великобританией по долгам, за эти долги она уступила Оркнейские острова.

Латвия: пороли, пороли и недопороли

 ИСТОРИЯ латышей удивительно мало исследованна. Как уже говорилось, когда пошел этнический (или пассионарный) подъем балтов, то все их энергичные представители убежали в Литву. Разумеется, в Латвии тоже кое-кто остался. Большинство таких, кто, как говорится, позволял себя пороть. Немцы приходили туда охотно. Потому что литовцы немцев убивали, сжигали – дрались насмерть, а латыши насмерть не дрались. Они пристроились обслуживать немецкие города – Ригу, Двинск. Русский Двинск – сейчас Даугавпилс.

 В Речь Посполиту, в состав Великого княжества Литовского входила не только часть Руси, но и часть нынешней Латвии, причем с XIII в. – это Латгалия. Она и сейчас Латвия. Латгалы, другой субэтнос латышского этноса, выглядели крепче, пороть себя давали мало. Но претендовали не на многое – они были всего лишь сельскохозяйственным народом: земледельцами даже больше, чем скотоводами. Получились два субэтноса. Латыши были, как правило, город­скими помощниками немцев, а проще говоря, слугами. Потому что та же Рига была немецким городом.

 А латгалы жили в своей земле и в отличие от латышей остались католиками. И сегодня довольно часто носят русские фамилии. В XVI в. реформация полилась по Прибалтике. В Польше полно было реформаторов, в Латвии. Многим нравилось – дешевая церковь. И очень быстро латыши стали протестантами.

История в сослагательном наклонении

 И ЗДЕСЬ большое упущение сделали русские. Надо было просвещать латышей на русском языке, но латинскими литерами – латиницей. Не боевых литовцев, которые и сегодня могут составить элитный полк любой самой славной армии, а медлительных крестьян-латышей и свинопасов-эстонцев. Но этого никто не делал – денег не нашлось, не сообразили. А надо было образовывать их по-русски. Они стали бы православными. И тогда латышские стрелки, безусловно, были бы, но не стали палачами русского народа. Ведь они все до единого были добровольцами. И пошли в русскую армию против немцев. Точно так же, как литовцы и эстонцы, они пошли сначала в Русскую армию, а затем в Красную – воевать против немцев.

 Еще при Наполеоне были из эстонцев «лифляндские стрелки»: бритые, усатые, служившие по уборке улиц и леса. А некоторые были даже лесниками. Хмурые, суровые и немногословные, они наводили страх на наполеоновских солдат, случайно забредших в те земли.

Эстония: «право первой ночи» ландшафтного реликта Балтии

 ЭСТОНЦЫ удивительно древний народ: эсты – народ начала I тыс. н.э., они угро-финны. Им не только русские были давно извест­ны, но и славяне. В их языке есть даже название славян – «вене». А славянство – «венелоне». Сегодня эстонцы ведут себя именно как классический реликтовый народ. Такие древние народы обычно прекрасно вписаны в свой ландшафт – тем и живут. И выйти из такого ландшафтного существования они не могут – иначе смерть. И все их современные фашиствующие настроения и выплески – это угрожающая бутафория, всего лишь самозащита. Древнего, малого, реликтового народа. Но если к ним сунуться или попытаться их завоевать – мало не покажется никому.

 Их близкие родственники финны уже показали себя в зимнюю войну 1939 года. Мы потеряли 200 тыс. бойцов – если рассуждать по-военному, то такие потери могут быть обоснованы, если, к примеру, завоевать Великобританию. Но не жалкий же Карельский перешеек? С этносами, только-только приходящими в себя после унизительного и позорного «права первой ночи», вероятно, можно и нужно обходиться мягче и деликатнее. И тогда все получится. России, для того чтобы не иметь проблем, надо было сразу оговорить права русскоязычного населения в Эстонии. Причем всех наций и этносов, входящих в категорию русскоязычных.

 Не поздно это сделать и теперь. Разве не так должен вести себя доминирующий этнос, на олицетворение которого претендует сегодня Россия? В Эстонии живет 1,5 млн. человек – мы должны были обеспечить права 600 тыс. человек. Это хороший процент.

Когда заплатят юрьевскую аренду?

 В КОНЦЕ правления фактического основателя единой России, царя Ивана III Васильевича, в 1502–1503 гг. случились пограничные военные действия – конфликт с Ливонским орденом. Мы ливонцев побили – сил у них уже не было. Но ничего не забирали и ни на что не претендовали – даже на русские города. Но Ливония обязалась платить и платила «юрьевскую дань», которая представляла собой арендную плату за пользование Юрьевым-Дерптом и Ругодивом-Нарвой. Непонятно, почему республика Эстония не платит аренду – юрьевскую дань?

Тарту сейчас эстонский город, но Таллин (Ревель) более русский город. А Нарва-то – город совершенно русский. До сих пор. И почему даже в откровенном конфликте вокруг памятника никто в России про это даже не вспомнил?

Прибалтийские головоломки

 ТРИ прибалтийских государства – бывшие республики СССР – заявили себя правопреемниками соответствующих государств в межвоенный период 1917–1941 годов. Но два из этих государств, Латвия и Эстония, несомненно, не историчны. Но и Литва ведет себя странно: если она правопреемник Литвы межвоенного периода, то должна отказаться от Вильнюса – не было его у них. Город Вильно был в Польше. Это Сталин подарил Вильнюс литовцам.

Государства-призраки при поддержке скандинавов

 ВООБЩЕ государств таких не было. Земли эти номинально принадлежали Швеции, Дании и Руси, причем конкретно – Полоцкому княжеству, крайне западной части Белоруссии. В Эстонии нет ни одного города, основанного эстонцами. Вообще – ни одного. Основывали датчане, немцы. Основывали наши предки. На рубеже XI–XII вв. на территории нынешней Эстонии возникают русские города Юрьев и Ругодив. Из Юрьева нем­цы все-таки ухитрились выбить князя Вячеслава и превратили его в Дерпт. Затем, при императоре Александре III, он вновь становится Юрьевом. Сегодня в независимой Эстонии это Тарту.

 Ругодив при немцах становится Нарвой, но имя Ругодив Александр III не вернул, а эстонцы на него не посягнули. Поэтому город так Нарвой и остается.

 Города эти были абсолютно «онемечены». Но есть исторические документы, даже историко-церковные, что в Юрьеве (Дерпте) и Нарве (Ругодиве) русское население было всегда – на протяжении всего Средневековья, вплоть до их включения в состав Российской империи. Там эстонского населения не было. Если в этих городах встречалось эстонское население, то в качестве домашней прислуги. Не было их даже в качестве ремесленников при немцах.

 Эти области, с постепенным выдавливанием датской и русской власти, становятся территориями влияния немецких орденов. Сначала был образован Тевтонский орден, затем – орден меченосцев. А потом они объединились, и возник Ливонский орден. В этом качестве они существовали вплоть до Ливонской войны при царе Иване IV, когда Ливония была упразднена. После поражения русской армии в Ливонской войне, при поддержке вполне тогда великих скандинавских держав, возникли герцогства: Лифляндское, Курляндское и Эстляндское.

 

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