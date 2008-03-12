Олигархи особого назначения

Недавний арест в Таиланде Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием, преподносят как большой успех американских спецслужб. Для специалистов это стало сюрпризом. «Неуловимый Джо» ни от кого не прятался. При этом его ловили 6 лет, а поймали только сейчас.

Это тем более странно, что многочисленные коллеги В. Бута гуляют на свободе. Тем не менее на мировом «черном рынке» оружия правят бал… наши люди. Этот бизнес подарил миру семерых «оружейных олигархов». Все они – выходцы из бывшего СССР. Ассортимент в их каталогах такой, что Рэмбо и не снился. На продажу предлагается любое ручное оружие, танки, мины, гранаты, ПЗРК, истребители, подводные лодки и вертолеты.

Бизнес оружейных баронов поставлен на широкую ногу. По разным оценкам, «черная» торговля оружием приносит 5–10 млрд. долл. в год. По данным ООН, четверть стрелкового оружия в мире продается на «черном рынке»! Большая часть прибылей оседает в карманах «великолепной семерки».

Эти люди достаточно богаты, чтобы позволить себе гигантские авиапарки в 50 транспортных самолетов и собственные флотилии грузовых судов. А куда деваться? При всем желании нельзя арендовать коммерческий рейс для сброса пулеметов повстанцам в джунглях. За оружейными баронами охотятся множество спецслужб и вся мировая полиция. Но ловят редко. А сроки дают смешные. Почему? Значительная часть «рыцарей плаща и кинжала» тайно поддерживает торговцев смертью.

Восставшие из ада

Вы не задумывались, с чего это несколько лет назад по всему СНГ начали регулярно взлетать на воздух огромные военные склады, оставшиеся с советских времен? Грохотало в Сибири, на Дальнем Востоке, в Кронштадте, Молдавии, Армении и Запорожье. В пожарах погибло такое количество оружия, что им можно было до зубов оснастить армии нескольких государств.

Скорее всего, так оно и вышло. «Лучшего способа скрыть хищения не придумаешь. В одной только России на военных базах сосредоточено более 750 тыс. вагонов оружия. Охрана этих арсеналов, как свидетельствовали неоднократные проверки, поставлена из рук вон плохо», – отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Понятно, почему «сгоревшие» стволы палят по всему миру. Чаще всего – в тех странах, куда поставки строжайше запрещены. Доказательств тому полно. Вот характерный пример. В столице Кении взлетал израильский самолет с 270 пассажирами. Террористы выпустили по нему ракету из советского зенитного комплекса «Стрела». Анализ серийных номеров заряда показал: ПЗРК сошел с конвейера… в 1974 году. Трудно представить, что в Африке с ее непрерывными войнами и острым дефицитом вооружений могли так долго «мариновать» ценный боезапас.

Скорее всего, ПЗРК приехал с Украины. В этой стране оружие со складов крали вагонами. По оценке Интерпола, на территории Украины похищено боевой техники на 30 млрд. долларов. Добавим к этому опустевшие арсеналы многих азиатских республик, скандал с кражами вооружений в Западной группе войск… Где сейчас эти миллионы стволов и сотни единиц бронетехники?

Они в Африке. На страны этого континента приходится 90% спроса на мировом «черном рынке» оружия. Хорошо налаженные «поставки» со складов военной техники и есть та причина, по которой семерка «наших» оружейных олигархов сумела прибрать к рукам это прибыльное дело. Они предложили лучшую цену! Было и второе преимущество. Основные клиенты – страны Африки, расположенные южнее пояса Сахары. Многие армии там «заточены» под советское оружие. Спрос на него огромный, а официальные каналы поставок иссякли из-за санкций ООН.

Шенгенский порошок

Понятно, что за продавцами дело не стало. Кто они? Начнем по порядку. Несмотря на шумные скандалы, до «посадки» довели только двух из семи «оружейных баронов». Что само по себе уже странно. Правда, теперь, скорее всего, третьим будет В. Бут. Причем один из них угодил за решетку по собственной глупости. Дело было так. В августе 2000 г. миланская полиция очень удивилась, застав владельца респектабельного отеля «Европа» голым в обществе нескольких проституток. Компания сильно шумела, соседи вызвали наряд. Все бы ничего, если бы не оказалось, что хозяин номера и отеля – Леонид Минин расслаблялся, приправляя алкоголь кокаином.

В ходе обыска у него обнаружилось 120 г волшебного порошка. В придачу – 150 тыс. долл. и необработанные африканские алмазы на полмиллиона зеленых. Но самой интересной находкой полиции стали два роскошных портфеля. Они были забиты документами, доказывавшими, что хозяин «Европы» проворачивал десятки незаконных сделок. Он продавал оружие в Либерию, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар. К несчастью для него, на все эти страны распространяется строжайшее эмбарго ООН. Вдобавок оказалось, что г-ну Минину – обладателю российского, чилийского, израильского и боливийского паспортов – категорически запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.

Оно и неудивительно. Интерпол давно держал этого человека на крючке. По его данным, Минин наладил масштабные поставки вооружений из Украины в Западную Африку. В одном только марте 1999 г. он продал туда 70 тонн оружия. Клиентами были милейшие люди – руководители «Объединенного революционного фронта» Сьерра-Леоне. В частности, «Фронт» известен операцией под кодовым названием «Ничего живого». В 1999 г., ворвавшись в столицу Сьерра-Леоне – г. Фритаун, ОРФ убил 6 тыс. человек, большей частью – женщин и детей. Само собой, в руках у бандитов было украинское оружие. ОРФ отметился такими зверствами, которых не позволяли себе даже нацисты. Например, в ответ на призыв президента страны «взяться за руки» и установить мир, повстанцы… отрубили кисти рук 20 тыс. человек.

Понятно, что полиция обрадовалась аресту. Из найденных в номере Минина документов выяснилось, что он был одним из ближайших друзей большого поклонника ОРФ – либерийского диктатора Чарлза Тейлора. Схему поставок постарались запутать до предела. Когда следствие разложило ее по полочкам, всплыли поразительные вещи.

Итак, стволы, мины, РПГ и патроны Минин закупал в Киеве у государственной компании «Укрспецэкспорт». Формально все было по закону.

Украинская сторона владела международной лицензией, а получателем груза значилось правительство сравнительно мирного Буркина-Фасо. Затем начинались чудеса. Груз доставлялся в Уагадугу (столица Буркина-Фасо) бортом британской авиакомпании. Затем на личном авиалайнере Чарл­за Тейлора ящики в несколько приемов перевозили в Либерию. Оттуда на грузовиках товар следовал до границы со Сьерра-Леоне. Там его и передавали в руки повстанцев. Самое смешное – официально Леонид Минин владел либерийской компанией, занимавшейся добычей ценных пород леса и прокладкой дорог в джунглях. Понятно, почему эти дороги тянулись к лагерям ОРФ.

Хороший вопрос – откуда в миланском отеле Минина взялись камушки? А это те самые знаменитые «кровавые алмазы» из Африки. Мировое сообщество запретило оборот этих камней. Но г-ну Минину ООН не указ.

А теперь вопрос на засыпку. Во что оценил подвиги этого человека итальянский суд? Только не падайте – ему дали два года… И это – за все про все, включая оружие, бриллианты и кокаин.

Величественные делишки

Чуть больший срок схлопотал сорокалетний канадский бизнесмен Артур Борисович Дударев родом из Калининграда. Он искренне раскаялся в германском суде. Г-н Дударев признал, что продавал в Иорданию российское оружие.

Вот только, мол, он не ведал о полнейшей незаконности этого бизнеса. Впрочем, ума ему хватило, чтобы толкнуть иорданцам за 66 млн. долл. 40 противотанковых управляемых реактивных снарядов, 200 тыс. гранат и 3 тыс. гранатометов. Следующей крупной сделкой предпринимателя должен был стать намечавшийся контракт на поставку в Иорданию 48 двигателей для российских истребителей.

Попался бизнесмен по-детски. Г-н Дударев, сменивший в канадском паспорте имя на Артур Андерсен, распространил на военной выставке весьма занимательный каталог. В нем по поразительно низкой цене предлагались к продаже ракетные установки, танки, самолеты и подлодки российского изготовления…

Полиция покопалась в частной жизни мистера Андерсена. Оказалось, из Канады он давно перебрался в Германию, где приобрел роскошный особняк. В гараже этой виллы стояла коллекция автомобилей – несколько «мерседесов», «феррари» и «мазератти». На вопрос, откуда они взялись, Дударев сообщил, что это – подарки его хорошего друга, короля Иордании Абдаллы II. Для справки: на международной арене его величество прославился тем, что поставлял Ирану оружие в обход эмбарго ООН… Кстати, хороший вопрос: зачем Абдалле II понадобились 48 российских реактивных двигателей? В его стране и в помине нет такого количества наших истребителей…

Но продавец вопросов не задавал. Как, к сожалению, не открыл он и источников, из которых к нему по бросовой цене поступали подлодки и реактивные бомбардировщики. Следствие почему-то тоже решило не углубляться в такие тонкости. Видимо, в награду за молчание срок Дудареву-Андерсену отмерили – 2 года и 10 месяцев.

Ангольская правда

Оставшаяся пятерка оружейных олигархов сумела избежать тюрьмы. Хотя некоторые из них были от нее на волосок. Известный предприниматель Аркадий Гайдамак отделался испугом. Французские следователи пытались «утопить» его, обвиняя в продаже оружия мятежной Анголе на…790 млн. ­евро.

Г-н Гайдамак, хоть и тонул, зато в какой компании! По делу проходило 42 человека. Среди них – сын Франсуа Миттерана. Следствие полагает, что в ходе гражданской войны в Анголе «заговорщики» снабжали пов­станцев танками Т-62 и вертолетами Ми-25.

Пока суд да дело, г-н Гайдамака из Европы как ветром сдуло. Он до сих пор опасается заглядывать в страны ЕС. Не помогли даже его связи во французских спецслужбах. Хотя в ходе «анголагейта» за него неожиданно заступились руководители французской контрразведки. Они напомнили о заслугах Аркадия Александровича перед Францией. Оказывается, он помог вызволить из плена летчиков, сбитых над Боснией. По некоторым данным, выручал он и французских граждан, захваченных в Чечне. Впоследствии предприниматель даже получил орден «За заслуги перед Францией». Правда, вручали его по линии… министерства сельского хозяйства. За успехи в развитии франко-российской торговли мясом. Впрочем – изгибы мировой политики неисповедимы. Наверное, предприниматели, способные провернуть сделки наподобие ангольского контракта, наперечет. А потому нужны любой стране…

Дело против Гайдамака спустили на тормозах. Загадочнейшим образом «рассосалось» в Италии и дело против гражданина России Марка Гарбера. Бывший врач-психиатр, торговавший в перестройку видеокассетами, каким-то образом сумел взлететь на самую вершину бизнеса, основав в Британии крупную инвестиционную компанию.

Но спокойная жизнь банкира быстро закончилась. В 1999 г. итальянская полиция начала громкое расследование. Хвост тянулся еще со времен войны в Югославии. В 1994 г. в порту Венеции накрыли судно «Джадран Экспресс». На борту обнаружилось 30 тыс. автоматов, 10 тыс. противотанковых ракет, 32 млн. патронов. Груз предназначался воюющей Боснии. Поставка шла по поддельным сертификатам.

Минуло несколько лет, казалось – концов уже не найти. Но тут итальянская полиция арестовала в Германии украинца Дмитрия Стрешинского. Он дал удивительные показания. По его словам, перевозку венецианского арсенала он организовал с подачи Марка Гарбера – своего тогдашнего партнера по бизнесу. Казалось, улики налицо. Но спустя несколько месяцев итальянская полиция внезапно отозвала ордер на арест г-на Гарбера. Следователи заявили, что он не имеет отношения к поставкам оружия Боснии. Правда, никаких объяснений не дали. Возможно, дело в том, что в отличие от загремевшего в итоге в кутузку Стрешинского Марк Гарбер уже был к тому времени партнером весьма респектабельного британского банка «Флеминг». Спустя некоторое время банк продали за 4 млрд. долларов. Не исключено, что британские партнеры приложили все силы, чтобы не раздувать скандал, который мог повредить сделке. Одним словом – дело темное.

Продавец добра

Сейчас Марк Гарбер – уважаемый член британского высшего общества. А Аркадий Гайдамак купил в Израиле футбольный клуб и несколько газет – с целью «создать себе позитивный имидж». Спонсирует еврейские общины, подарил 50 млн. долл. «Еврейскому агентству». Но дела у его «имиджа» идут с переменным успехом. Не секрет, что Израиль – страна, в которой власти лояльно относятся к «независимым» продавцам оружия. Лишь бы не торговали с «Хезболлой»!

Поэтому неудивительно, что в ту же страну перебрался еще один предполагаемый «оружейный барон» – Вадим Рабинович. Так уж вышло, что этот 60-летний харьковчанин тоже «переквалифицировался» в Израиле в медиамагнаты. Но содержание СМИ – дело порой затратное. Поэтому не всех повергло в шок скандальное заявление тогдашнего зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Виктора Илюхина и представителя Генштаба генерал-майора Венедикта Яшкина.

Они сообщили, что располагают доказательствами – в Афганистане в ходе боев с Северным альянсом террористическое движение «Талибан» использовало советскую бронетехнику. И какую! Судя по номерам машин, они должны были находиться на территории Украины. Мало того, г-да Илюхин и Яшкин добыли документы, подтверждающие, что боевую мощь талибов укрепили коммерческие структуры Вадима Рабиновича и Семена Могилевича. Обвинения прозвучали серьезные: при содействии пакистанской разведки эти предприниматели «толкнули» в Афганистан минимум 150 танков Т-55 и Т-62. Трудно удержаться, чтобы не отметить: среди прочих регалий г-н Рабинович удостоился золотого ордена Николая Чудотворца «За преумножение добра на земле»…

Что тут скажешь? Суда не было. Вадим Рабинович все отрицает. Семену Могилевичу сейчас вообще не до того – он находится в московском следственном изоляторе по обвинению в неуплате налогов. Тем не менее дым без огня – что патрон без пороха. А то, что украинская бронетехника действительно оказалась у «Талибана», – это факт…

Настоящий барон

Самую яркую «звезду» этого бизнеса – российского гражданина Виктора Бута – Интерпол также обвиняет в связях с «Талибаном» и «Аль-Каидой». К этому человеку сходятся многие ниточки. В том числе – от Леонида Минина. Известно, что он арендовал у г-на Бута самолеты для полетов над Либерией. Да и украинские танки для талибов летели машинами той же авиакомпании.

Правда и в том, что Виктор Бут владеет крупнейшим частным транспортным авиафлотом в Африке. Основу парка составляют старенькие совет­ские военно-транспортные самолеты, купленные по дешевке после распада СССР. В разные годы флот насчитывал от 30 до 60 судов. Вне всяких сомнений, самолеты г-на Бута летают в самые горячие точки континента, включая Анголу, Либерию и Сьерра-Леоне. Также были многочисленные рейсы в пылающий Афгани­стан.

Сам Виктор Бут настаивает, что его бизнес – транспортные перевозки. Мол, изучать, что загрузил клиент в опечатанные ящики – не его дело. Ни с «Талибаном», ни с «Аль-Каидой» в контакт никогда не вступал. Сертификатов на поставки оружия не подделывал. И вообще – ничего такого не совершал, что заставило бы его скрываться от правосудия.

Теперь послушаем «сторону обвинения». ООН и Интерпол составили на Виктора Бута подробное досье. Перечислим ключевые факты. Итак, в списке прегрешений – продажа оружия мятежным группировкам Сьерра-Леоне и режиму Чарлза Тейлора. Следующий пункт – поставки болгарского оружия прославившемуся кровавыми акциями движению УНИТА в Анголе. Далее по расписанию – снабжение руандий­ских повстанцев хуту, устроивших в стране геноцид, который унес жизни миллиона человек.

В общем, мало не покажется. Страшно подумать, какие объемы техники и оружия перевезли самолеты за 15 лет работы. Не исключено – значительную часть бывших советских арсеналов… Хотя ловят коммерсанта не за это, а за банальное отмывание денег.

Бельгия объявила Виктора Бута в розыск. США арестовали счета его фирм. Охота за «звездой «черного рынка» велась шесть лет, а результат был нулевой. Тем временем г-н Бут постоянно летал по Африке, время от времени навещал жену и детей в ОАЭ. Он вовсе не прятался!

Возможно, он давал понять – не того искали. Мировая известность г-на Бута зашкаливает. А вот личность загадочного лос-анджелесского предпринимателя с российским гражданством Олега Орлова известна гораздо меньше. Недавно известный германский журналист, автор многочисленных книг о деятельности спецслужб Юрген Ротт выдвинул сенсационную гипотезу. «Если копнуть глубже, оказывается, что за Бутом стоял Олег Орлов. Он – одна из ключевых фигур этого бизнеса», – сообщил нам публицист. Правда, по его словам, доказательств, достаточных для новой книги, он пока не собрал.

Итак, настоящим «оружейным бароном» был не Бут, а Орлов? Возможно, мы этого никогда не узнаем. В июле прошлого года Олега Орлова задушили в киевском СИЗО. Он был арестован полицией в Чехии и передан украинцам в связи с расследованием «черных» поставок стратегических крылатых ракет Х-55 из Украины в Иран, Китай и Пакистан. Кстати, по тому же делу проходил и глава «Укрспец­экспорта» Валерий Малеев. Он погиб раньше – в марте 2002 года (официально – разбился в автокатастрофе). Ушли из жизни и двое других подозреваемых по этому делу…

Итак, не все оружейные олигархи сумели отделаться легким испугом. Некоторым из них работа стоила жизни. Но остальные, похоже, неприкосновенны. Пока «лицензированные» торговцы смертью одинаково полезны сильным мира сего, руки у них будут развязаны.