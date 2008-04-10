Автоинспекторы больше не нужны

«Лучшая жизнь» должна начаться с 1 декабря 2008 года. В этот момент вступит в силу правило, по которому водители могут оформлять ДТП без участия инспектора ГИБДД. Конечно, это возможно далеко не в каждом случае. А только если при столкновении двух автомобилей люди не пострадали, а водители готовы разойтись полюбовно. Также нужно, чтобы «примерная оценка» ущерба не превышала 25 тыс. рублей.

Иными словами, легкие «жестяные» аварии наконец-то перестанут вызывать многочасовые заторы. Водителям уже не надо будет дожидаться инспектора, перегораживая дорогу своими машинами. Достаточно заполнить извещения, разъехаться, а затем спокойно получить компенсацию.

Одна беда. Правило-то правительство ввело. А вот про так называемую процедуру прямого урегулирования чуть не забыло. Законодатели едва не прохлопали такой момент. За возмещением убытка по ДТП пришлось бы по-прежнему обращаться в страховую компанию соучастника аварии. Теперь это правило изменили. Правительство изменило закон об ОСАГО так, чтобы пострадавшему платила не чужая, а его собственная страховая компания.

Самое приятное – воспользоваться этим можно будет уже с 1 июля. До введения «упрощенки» при оформлении ДТП остается почти восемь месяцев. Но получать любые компенсации при аварии со своего страховщика мы сможем уже через три месяца.