Немцы распробовали оленину
№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]
ПЕРВЫЕ 30 т ямальской оленины отправлены из города Лабытнанги в Германию. В конце марта в Германию уедет еще 20 тонн.
В октябре 2007 г. на выставке в Кельне представители одной из немецких фирм продегустировали ямальскую оленину и по достоинству оценили прелесть северного деликатеса. А в январе 2008 г. уже было заключено соглашение о прямых поставках оленины в Германию. С легкой руки немецких бизнесменов поселок Яр-Сале теперь входит в международный реестр экспортеров животноводческой продукции в страны Евросоюза.
На территории Ямала сегодня выпасается треть мирового поголовья домашнего северного оленя – более 730 тыс. голов.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес