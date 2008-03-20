Военная Фемида снимает погоны

КАК и всякая реформа, эта тоже требует денег. На демилитаризацию военной юстиции Минобороны России запросило без малого миллиард рублей. Раньше именно военное ведомство занималось материальным обеспечением военных судей. Теперь их надо увольнять в запас, обеспечивать квартирами и платить выходные пособия в размере 20–22 должностных окладов. В соответствии с посланным в российский парламент законопроектом упраздняется прикомандирование военнослужащих к военным судам, а также прохождение военной службы на должностях в аппаратах военных судов. Кроме того, канет в Лету практика привлечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил РФ для обеспечения деятельности военных судов и судебных органов. В законопроекте сказано: «Судьи военных судов и военные коллегии Верховного суда РФ приостанавливают на срок их полномочий в суде военную службу».

Сейчас военные судьи формально не подчиняются военным начальникам. Но при существующей пока системе судья-офицер не может быть полностью независимым от Министерства обороны. Перевод Военной коллегии Верховного суда РФ под гражданское управление существа дела не менял. Офицерские звания присваивались приказами соответствующих военачальников, жилплощадь выделялась из лимитов Минобороны. Попробуй в таких условиях быть беспристрастным к деяниям тех же военачальников и невнимательным к их просьбам, влияющим на существо рассматриваемого дела.