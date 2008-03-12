Г. Явлинский ждет назначения

ВО ВСЯКОМ случае, в партийных кругах возобновились разговоры о том, что их лидер может уйти во власть. Но не в ту - исполнительную, которую он усиленно ругает. Г-н Явлинский будто бы готов занять место Уполномоченного по правам человека в РФ. Сегодня на этой должности другой видный «яблочник» - В. Лукин. Так что в ротации одного партийца на другого не будет ничего странного. На Западе же это назначение восприняли бы с большим воодушевлением.