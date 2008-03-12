//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

В Абхазии ждут гостей

№ 11(97) от 13.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

В Абхазии ждут гостей

 ОДНАКО уже сейчас, когда Москва объявила о выходе из режима санкций против Абхазии, многое для этой республики изменилось.

 Абхазам фактически разрешено свободно передвигаться между нашими странами. Легально позволено вкладывать российские деньги во все виды бизнеса.

 Абхазское правительство готовит заключение разного рода соглашений с отдельными российскими министерствами.

 Проблемой для Москвы остается дипломатическое признание Абхазии. Не исключено, что это последует за признанием Сухуми со стороны Белоруссии, Таджикистана, Кубы и Венесуэлы.

 Что касается помощи в оборонных вопросах, то Москва готовит схему, схожую с той, что НАТО и ЕС применили в Косово. Туда введены войска и персонал для поддержания порядка. Под таким же предлогом в Абхазии могут оказаться наши десантники.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Политика

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на колени.

//В мире

Россия готовится потерять Байконур?

Россия готовится потерять Байконур?

Российско-казахстанское сотрудничество в космической отрасли продолжается, несмотря на смену власти в южной республике. Однако в критической ситуации Россия перенесет пуски на космодром «Восточный».

//В мире

В США смоделировали начало войны с Россией

В США смоделировали начало войны с Россией

Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) опубликовал исследование, в котором Россия названа агрессором, который может напасть на Прибалтику. В докладе моделируется начало третьей мировой войны.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

У российских военных появится собственный мобильный оператор?

У российских военных появится собственный мобильный оператор?

У российских военнослужащих может появиться собственный мобильный оператор, обеспечивающий усиленную защищенность сети и передачи данных – подконтрольный Минобороны РФ «Воентелеком».

//В мире

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Вооруженные силы Израиля начали бомбардировку сектора Газа в ответ на произошедший утром ракетный обстрел. Также объявлена частичная мобилизация резервистов, к границе переброшены дополнительные силы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Риге почтили память жертв сталинского геноцида

В Риге почтили память жертв сталинского геноцида

Сегодня, 25 марта, в Риге состоялось шествие памяти жертв коммунистического режима. В память о депортации жителей Латвии в марте 1949 года в стране прошли траурные мероприятия.

//Здоровье

Медики напомнили, как поднять иммунитет весной

Медики напомнили, как поднять иммунитет весной

Научный руководитель института, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии МГМУ им. Сеченова академик Александр Караулов рассказал, как помочь своей иммунной системе весной.

//В мире

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили в заповеднике Борре под землей деревянное судно длиной более 15 метров. Находка датируется 700 – 1100 гг. н. э. Возможно, что это – «корабль мертвых» эпохи викингов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Общество

В Грецию из любой точки России

В Грецию из любой точки России

За счет количества увеличения полетов из регионов России в 2019 году Греция намерена расширить полетную программу в Афины и Салоники и другие острова. Об этом заявила министр туризма Греции Елена Кундура: "В этом году мы особое внимание уделяем полетной программе и открываем новые направления. Появятся постоянные рейсы в Ираклион, на Кос, на Закинф и другие, чтобы российские туристы легко могли добираться до этих направлений.

//Новости СМИ2

//Политика

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали выводы Министерства юстиции Соединенных штатов, сделанные по итогам двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

//В мире

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Австралии

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Австралии

Джазмен Игорь Бутман будет единственным российским участником «Концерта всех звезд» в рамках Международного дня джаза, который в этом году пройдет в конце апреля в австралийском Мельбурне.

//Шоу-бизнес

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

Шоумена Андрея Разина возмутили слова скандального лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова настолько, что он даже предложил 5 миллионов тому, кто «разобьет этому подонку рожу».

//Происшествия

В Санкт-Петербурге ребенок провалился под лед на Неве

В Санкт-Петербурге ребенок провалился под лед на Неве

Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Северной столице. Один ребенок ушел под воду и погиб, второго удалось спасти, сообщили журналистам в МЧС.

//Здоровье

Курящие отцы вредят будущему ребенку больше матерей

Курящие отцы вредят будущему ребенку больше матерей

Пристрастие к курению будущих отцов оказывает негативное влияние на здоровье потомства, значительно увеличивая риск развития врожденных пороков сердца. Об этом накануне заявили китайские ученые.

//Экономика

Россияне столкнутся с дефицитом рыбы?

Россияне столкнутся с дефицитом рыбы?

Россиян предупредили о возможном дефиците рыбы уже осенью текущего года из-за запрета на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы. Об этом сегодня пишет газета "Известия".

//Новости партнеров

//В мире

Украинская полиция отказывается от АК, ПМ и ТТ

Украинская полиция отказывается от АК, ПМ и ТТ

Национальная полиция Украины планирует на 90% отказаться от использования российского оружия – автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ. Их должно будет заменить европейское вооружение.

//Культура

При пожаре на складе музея Рублева погибли 62 ценные работы

При пожаре на складе музея Рублева погибли 62 ценные работы

В результате пожара, произошедшего 10 марта на складе музея Андрея Рублева в Москве, оказались безвозвратно утраченными более 60 копий древних фресок знаменитых иконописцев Дионисия и Феофана Грека.

//Общество

Килограммы вернутся вместе с раком. Резкое похудение может вызвать онкологию

Килограммы вернутся вместе с раком. Резкое похудение может вызвать онкологию

Красивое тело и стройность давно стали своеобразным фетишем в современном мире. Но велика вероятность, что килограммы, от которых вы с трудом избавились вернутся вместе с очень серьезными заболеваниями.

//Спорт

Сын Михаэля Шумахера выступит на тестах "Формулы-1" в Бахрейне

Сын Михаэля Шумахера выступит на тестах "Формулы-1" в Бахрейне

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера выступит на тестах за рулем болида "Формулы-1" после Гран-при Бахрейна. Мик Шумахер поучаствует в составе команд Ferrari и Alfa Romeo.

//В мире

Погибшие Гиви и Захарченко нашлись на Украине в списке избирателей

Погибшие Гиви и Захарченко нашлись на Украине в списке избирателей

Имевшие формальное гражданство Украины командир батальона Сомали с позывным Гиви и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко оказались в списке избирателей. Их данные обнаружились в государственном реестре избирателей.

//В мире

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он сделал это заявление на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 25 марта.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

Александр Буйнов сильно разболелся перед своим днем рождения
4

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
5

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры