В Абхазии ждут гостей

ОДНАКО уже сейчас, когда Москва объявила о выходе из режима санкций против Абхазии, многое для этой республики изменилось.

Абхазам фактически разрешено свободно передвигаться между нашими странами. Легально позволено вкладывать российские деньги во все виды бизнеса.

Абхазское правительство готовит заключение разного рода соглашений с отдельными российскими министерствами.

Проблемой для Москвы остается дипломатическое признание Абхазии. Не исключено, что это последует за признанием Сухуми со стороны Белоруссии, Таджикистана, Кубы и Венесуэлы.

Что касается помощи в оборонных вопросах, то Москва готовит схему, схожую с той, что НАТО и ЕС применили в Косово. Туда введены войска и персонал для поддержания порядка. Под таким же предлогом в Абхазии могут оказаться наши десантники.