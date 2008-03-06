Россия вышла на первое место по производству опасных программ

НАША страна генерирует сейчас около 28–30% от общего количества всевозможных шпионских модулей, червей, троянов, вирусов и прочей виртуальной нечести. Еще недавно лидером по объемам выпускаемых вредоносных программ был Китай. Сейчас Поднебесная отступила на вторую позицию с показателем в 24–27%. Тройку крупнейших стран – распространителей вирусов замыкают Соединенные Штаты со скромным показателем около 10% всех вредоносных софтов. В сумме на долю России, Китая и США приходится почти две трети всех выпускаемых компьютерных «бяк». Достаточно большое количество программ-вредителей разрабатывается и на Украине (около 6%).

Что касается электронной почты – здесь Россия также стремительно наращивает темпы. Она находится уже на втором месте списка стран, рассылающих наибольшее количество мусора в виртуальной корреспонденции. Ее доля приближается к 10%. Первую позицию пока занимают Соединенные Штаты – 21% от общемирового объема спама.