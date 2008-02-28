В США выбирают «смотрящих» за Россией?

У РЕСПУБЛИКАНЦА Дж. Маккейна – это бывший советский гражданин, а ныне американский политолог Дм. Саймс. Он довольно объективно высказывает свои взгляды, если судить по российской прессе.

У демократки Х. Клинтон «проявятся» те же специалисты, что работали в администрации Б. Клинтона. Возможно, что среди них окажется и Строуб Тэлботт.

Другой демократ – Барак Обама – «приобрел» для этих целей профессора Стэнфордского университета Майкла Мак-Рола. Он известен как жесткий критик политика В. Путина. Поэтому ничего хорошего от чернокожего президента США нам ждать не приходится, несмотря на то, что в СССР, к примеру, очень переживали по поводу бесправия американских негров. Но все это забылось.

Между тем в политических кругах США смотрят с большой заинтересованностью на Д. Медведева. Он считается там возможным проводником нового либерального курса России. Как минимум – во внешней политике.

Любопытные сообщения приходят и из Франции. Говорят, что бывший президент Жак Ширак согласился возглавить международный проект «Газпрома» по освоению Штокмановского газового месторождения в Баренцевом море. Скоро об этом объявят публично.