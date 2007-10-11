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Уйдет ли Хиддинк в «Челси»?

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Уйдет ли Хиддинк в «Челси»?
Фото С. ПРИВАЛОВА

 Недавняя отставка Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Челси» породила разговоры о том, что скоро на его место придет нынешний наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк. «Аргументы неделi» решили разобраться в этой запутанной ситуации.

 ПРЕЗИДЕНТ Российского футбольного союза Виталий Мутко с оптимизмом смотрит в будущее – Гус Хиддинк вроде бы не прочь поработать в России до 2010 года. По словам Мутко, 8 октября он встретился по этому поводу с голландским специалистом, и теперь юристам осталось утрясти детали нового контракта. Возможно, он будет подписан накануне отборочного матча Евро-2008 Россия – Англия, который состоится 17 октября в Лужниках. Если так, то это будет эффектный ход, выражение высшего доверия, мол, наши отношения не зависят от результата отдельной встречи. На самом деле полной определенности нет. И даже если новый контракт будет подписан, возможны варианты.

О чем умолчал голландец

 НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что ближе к зиме РФС, возможно, придется искать нового тренера для национальной команды. Почему? Потому что владелец «Челси» Роман Абрамович провел уже две встречи с Хиддинком (в Монако и в Лондоне), на которых одним из вопросов был переезд голландца в английскую столицу.

 Пока «Челси» руководит израильтянин Авраам Грант, занимавший до увольнения Моуриньо пост спортивного директора клуба, а еще раньше работавший техническим директором в «Портсмуте». Президент «Челси» Брюс Бак и его исполнительный директор Питер Кеньон отказываются говорить о контракте Гранта или называть его срок, потому что у израильтянина нет… профессиональной тренерской лицензии ФИФА. Но это дело в принципе для английской премьер-лиги обычное. В реальности главная причина другая. Грант, который добивался заметных успехов в израильском футболе и руководил одно время сборной страны, в Европе ничем особенным себя  не проявил. Никто не ждет, что он вновь сделает «Челси» чемпионом Англии и выиграет Лигу чемпионов (чего Моуриньо так и не удалось).

 Грант – фигура временная. Его задача – подготовить почву для прихода наставника более высокого уровня. И он будет руководить «Челси» до тех пор, пока Абрамович уговорит Хид­динка. Либо согласится со своими помощниками, в числе которых знаменитый футбольный «суперагент» Пини Захави, на кандидатуры Марка Хьюза (он руководит ныне «Блэкберном»), бразильца Фелипе Сколари (сборная Португалии), француза Дидье Дешама или голландца Марко ван Бастена (сборная Голландии). В этой компании Хиддинк выглядит предпочтительней. Во всяком случае, англий­ские букмекеры отдают первенст­во именно ему. Да и в случае смены команды деньги Хиддинку будет платить тот же человек – Абрамович.

 Влиятельное французское издание France Football считает, что в связи с этим голландцу совсем не обязательно оставлять сборную России. Он вполне может совмещать посты, благо уже имеет подобный опыт. Ничто не помешало ему осенью 2005 г. вывести сборную Австралии в финал Чемпионата мира в Германии, а спустя несколько месяцев выиграть с ПСВ титул чемпиона Голландии. Так что вполне возможно, что Хиддинк не лукавит, когда говорит Мутко, что готов остаться с Россией до 2010 года. Просто не договаривает, что одновременно он будет с «Челси».

Тактика Абрамовича

 АБРАМОВИЧА Хиддинк, к которому в Англии относятся с огромным уважением, устраивает на 100%. Вряд ли можно представить ситуацию, при которой Абрамович придет, как это было после удручающего матча Лиги чемпионов «Челси» – «Русенборг» (1:1) на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», в раздевалку команды и издевательски скажет во всеуслышание: «Fantastic football!»

 Точно так же невозможно предположить, что Хиддинк на совете директоров «Челси» посоветует Абрамовичу самому стать тренером, если он так недоволен результатами и всем, что происходит в команде. Конечно, если Россия удачно сыграет с Англией, сохранит шансы на поездку на Евро, а затем и добьется права выступить в Австрии и Швейцарии, сам Бог велел Хиддинку продолжить работу. Пока же понятно, что Абрамович хочет видеть его в «Челси». Очевидно и то, что в России вариант с совмещением двух постов – в клубе (ладно бы «Спартак» или ЦСКА – иностранном!) и сборной – одобрения не найдет. Мы это уже не раз проходили.

 «Я хочу завершить работу в России на такой ноте, чтобы и я, и все остальные могли сказать: Хиддинк внес существенный вклад в развитие футбола», – сказал сам голландский специалист в интервью одной из спортивных газет. Осталось узнать, подпишется ли под этим заявлением Абрамович.

Константин КЛЕЩЕВ,
Sportbox.ru – специально для «Аргументов неделi»

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