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Выйдем – не выйдем

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, sportbox.ru - специально для газеты «Аргументы неделi» ]

Выйдем – не выйдем

 Отборочные матчи Евро-2008 дома против Македонии (8 сентября) и в гостях против Англии (12 сентября), возможно, дадут ответ на вопрос, выйдет или нет сборная России в финал европейского первенства.

Все плохо?

 ЕСЛИ взглянуть на турнирную таблицу отборочной группы Е, то один показатель сборной России, идущей на третьем месте с 15 очками, выглядит выдающимся. В графе «пропущенные голы» красуется «1». Такого нет ни у одной из 50 сборных, выступающих в отборочных соревнованиях. Из лидеров семи групп ближе всех к нам французы с двумя пропущенными голами. Столько же пропустили голланд­цы, но они, как и мы, третьи, и потому думают, гнать им своего главного тренера Марко ван Бастена или не гнать. Гуса Хиддинка гнать никто не собирается (пока?). Более того, говорят о возможном продлении контракта до 2010 года.Что ж, почему бы не продлить, если Роман Абрамович по-прежнему будет готов платить голланд­цу царскую зарплату?

 Но вернемся к цифрам. Румыны и немцы пропустили по 4 гола, греки - 5, поляки - 7, североирландцы - аж 8. Парадокс в том, что все эти сборные реально претендуют на выход в финал Евро. Чтобы сказать то же самое о нашей команде, надо обладать волшебным даром предсказывать будущее. Наши цифры лукавые. Они говорят лишь о том, что толпой мы умеем защищаться. Но с Англией, с которой России осенью предстоят два матча, такого умения наверняка будет мало, надо предъявлять ей более серьезные козыри. Да и с Македонией на своем поле предстоит атаковать. Иначе Хиддинка и Ко не поймет никто. Но вот с атакой до последнего времени дело было не ахти  - всего 11 голов в 7 встречах.

 Надежда и опора нашей команды - линия обороны, составленная из игроков ЦСКА. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, которого Хиддинк по авторитету в команде сравнил с защитником «Челси» «самим» Джоном Терри, вновь должны будут встать грудью, чтобы сберечь ворота Вячеслава Малафеева (или Хиддинк доверит их юному Антону Шунину?). Но беда в том, что в матче последнего тура чемпионата России против «Спартака» (1:1) оборона ЦСКА не выглядела неприступным бастионом. Если же называть вещи своими именами, красно-белые «возили» соперников почти 90 минут и за ничью должны винить только себя. Если кто забыл, победу «Спартак» упустил на последних секундах добавленного времени.

 Конечно, обороняются не только защитники, а вся команда. И в этом смысле неудачи ЦСКА можно объяснить игровым кризисом клуба в целом. Но кто даст гарантию, что в сборную армейцы придут с исключительным настроем, а Игнашевич не застрянет в пробке? Историю с опозданием нашего центрального защитника на сбор перед товарищеским матчем против сборной Польши (2:2) дружно замяли. Но если игрок однажды дал понять, что национальная команда для него не на первом плане, почему в следующий раз он должен пожертвовать своими личными делами?

 Отстранив Игнашевича от участия в матче против Польши, Хиддинк заявил, что незаменимых у него нет. Однако когда его помощника Александра Бородюка спросили во время разбора матча Россия -Польша на канале «Спорт», последовал бы тренерский штаб этому принципу, если бы речь шла о встрече с Англией, ответ получили крайне уклончивый. В общем, есть прин­ципы и принципы. Объясняется это тем, что в сборной России незаменимые есть. И наверняка приглашение в сборную защитника ЦСКА Ивана Таранова  - от безысходности. До признания же мастерства и заслуг этого, возможно, перспективного футболиста пока ой как далеко!

 Хиддинк присутствовал на матче «Спартак» - ЦСКА, восхищался непривычно большим количеством зрителей (собралось 68 тыс. человек - рекорд российских чемпионатов), однако по самой игре комплиментов не высказал. Не захотел или не нашел? Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что высокий темп был единст­венным, что приближало этот матч к играм европейского уровня. В остальном  - много брака. У «Спартака» - на фоне усталости, у ЦСКА - на фоне кризиса. «Перед Хиддинком стоит непростая задача разобраться, кто в каком функ­циональном состоянии, - считает бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР. - Скажем, если усталый Павлюченко не восстановится на 100%, нет смысла его использовать не только в матче против Англии, но и во встрече с Македонией».

Все хорошо?

 К СЧАСТЬЮ, в отличие от обороны в атаке у Хиддинка выбор есть. Андрей Аршавин и Павел Погребняк из «Зенита», Дмитрий Сычев из «Локомотива», Александр Кержаков из «Севильи»  - разноплановые, разногабаритные, но достаточно опытные нападающие. «Зенит» и «Локо» матчи последнего тура чемпионата России выиграли, «Севилья» тур пропустила - из-за трагической смерти Антонио Пуэрты она теперь сыграет с «Осасуной» 31 декабря. Но отзывы о состоянии Кержакова неплохие. Во всяком случае, на усталость ему жаловаться пока рано - в Испании сыграно всего два тура.

 Игроки середины поля тоже в целом порадовали. В последнем туре Владимир Быстров был лучшим в составе «Спартака», Константин Зырянов - в составе «Зенита», Игорь Семшов выделялся в «Динамо» в игре с «Томью», Динияр Билялетдинов - во встрече с «Ростовом», а Иван Саенко провел 90 минут за «Нюрн­берг» (1:1 на выезде с «Энерги»). Вот только у Виктора Будянского из «Удинезе» наверняка «остался осадочек» после матча с «Наполи» - 0:4. Но на него Хиддинк вряд ли будет делать ставку в предстоящих встречах. На месте опорного полузащитника скорее сыграют находящиеся в хорошей форме Семшов или Зырянов.

 …Больше года прошло с 16 августа, когда сборная России провела свой первый матч под руководством Хиддинка против Латвии (1:0). Нет больше в команде Егора Титова, Владислава Радимова, Дмитрия Лоськова, Евгения Алдонина, Марата Измайлова, Алексея Смертина, по российским меркам звезд первой величины. Хиддинк сделал свой выбор и теперь должен доказать, что он правильный. Так это или нет, поймем меньше, чем через неделю. Заодно и узнаем, выросли или упали наши шансы на выход в финал Евро-2008.

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