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Кто забьет больше всех?

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ  ]

Кто забьет больше всех?

 В минувшем туре спартаковский нападающий Роман Павлюченко забил три гола в ворота «Кубани». Это был первый, небывало поздний, хет-трик в нынешнем сезоне. «Аргументы неделi» решили разобраться, почему форварды премьер-лиги забивают так мало и кто из них является наиболее реальным претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионата России-2007 по футболу.

«Золотые мячи» к нам не едут

 ИГРОКИ, умеющие забивать, в современном футболе на вес золота. В прямом смысле. Цены на хороших нападающих колеблются от нескольких, если покупателю повезет, до десятков миллионов долларов за признанных мастеров вроде проявивших себя бомбардирами в чемпионате Англии Тьерри Анри или Руда ван Ни­с­­телроя. Правда, времена, когда за футболистов выкладывали астрономические суммы, остались в прошлом. Пик покупок пришелся на конец 90-х гг. и на начало нового века. Как не вспомнить переходы итальян­ца Кристиана Вьери из «Лацио» в «Ин­тер» (50 млн. долл.), бразильца Роналдо из «Ин­тера» в «Реал» (44 млн.), аргентинца Эр­­нана Креспо из «Пармы» в «Лацио» (54 млн.), француза Зинедина Зидана из «Ювен­туса» в «Реал» (64 млн.) или португальца Луи­ша Фигу из «Барселоны» в «Реал» (56 млн.).

 Но очень скоро выяснилось, что отбить потраченные деньги не так-то просто. «Реал», который каждый год приглашал одного из обладателей «Золотого мяча» (приз лучшему футболисту Европы по итогам года), оказался в долгах как в шелках – более 300 млн. долл., и только вмешательство государства, купившего практически всю инфраструктуру клуба, спасло мадридцев от банкротства. Но стало понятно, что времена, когда клубы позволяли себе швыряться деньгами направо и налево, миновали, пришло время экономить. Хотя с пришествием в Англию Романа Абрамовича, купившего «Челси», трансферный рынок вновь надулся, пусть и не до такой степени, как 7–8 лет назад. Переход, скажем, ирландца Дамьена Даффа из «Блэкберна» в «Челси» – почти 30 млн. долл. – оказался скорее исключением, как и покупка «Интером» шведа Златана Ибрагимовича за 32 млн. или «Барселоной» Тьерри Анри за 30 млн. долларов.

 Россия себе таких трат и раньше не позволяла, и сейчас на них не идет, хотя ничто не помешало «Зениту» (читай – «Газпрому») отдать 20 млн. долл. за украинского полузащитника Анатолия Тимощука. Но мы говорим о нападающих. В этой категории рекорд по-прежнему принадлежит аргентинцу Фернандо Кавенаги, которого московский «Спартак» купил несколько лет назад за 11,2 млн. долл., долго ждал, пока тот заиграет, а затем, отчаявшись, продал в «Бордо».

 Была попытка со стороны «Москвы» пригласить Фигу. Португальцу предлагали даже зарплату в 6 млн. евро в год, однако тот предпочел получать на треть меньше в «Интере». Что поделаешь, «золотые мячи» к нам не едут, а едут в целом посредственные, вроде того же Кавенаги, форварды, за которых наши клубы платят гораздо больше, чем те стоят на западном трансферном рынке.

Зачем нам Малави и Ямайка

 БЫВШИЙ нападающий «Локомотива» шотландец Гари О’Коннор рассказал недавно английским СМИ, что в России получал на порядок больше, чем дома. Премия за победу в Кубке России составила, по его словам, 250 тыс. фунтов стерлингов – немыслимую для Шотландии (и не только) сумму. Можно, конечно, порадоваться за О’Коннора, который забивал за «Локомотив» только «по праздникам», но наш футбол оказывается в проигрыше. Иностранные нападающие занимают места молодых российских форвардов. Ладно бы в списке лучших бомбардиров мы видели их фамилии, но, кроме бразильцев Вагнера и Жо, никого в нем нет. Что делают в «Ростове» Каньенда из Малави и Пьянович из Сербии, забившие 7 голов на двоих в 34 матчах? Так ли нужны «Рубину» Ральф с Ямайки и серб Паунович? А «Локо» не может обойтись без малийца Драмана Траоре и румына Рэзвана Кочиша (5 голов на двоих)? В «Томи» «блистает» македонец Мазнов, в «Химках» «делают погоду» хорваты Шимич и Марджа, а в «Сатурне» «незаменимы» ганец Гьян и словак Якубко? Все это вопросы риторические. В десятке бомбардиров сезона-2007 десять наших, Жо с Вагнером и болгарин Кушев из «Амкара», шесть голов которого тоже особо не впечатляют.

Фаворит – Павлюченко

 ПОЧЕМУ мало забивают иностранцы – понятно. Не тот уровень. Но почему наши так редко радуют? Десять голов Романа Павлюченко после 21-го матча – далеко не выдающийся показатель (рискну предположить, что спартаковец по классу превосходит подавляющее большинст­во форвардов-легионеров). Объяснение здесь в самой игре. Едва ли не все клубы в премьер-лиге действуют по простой схеме: сзади отобьемся, а впереди нападающие, может быть, что-нибудь придумают. Вот и видим едва ли не в каждом матче толпу защищающихся у своей штрафной и пару одиноких атакующих на чужой половине. Стоило «Спартаку» несколько изменить эту схему, вернуться к истокам фирменной игры, как Павлюченко сделал хет-трик. Кто-то скажет – случайность. На мой взгляд, начало восхождения спартаковского форварда. Думаю, ему при поддержке всей команды будет проще забивать, чем Вагнеру, чьи голы чаще всего становятся итогом его индивидуального мастерства и старания. И в споре за почетное звание лучшего бомбардира фаворит – Павлюченко.

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