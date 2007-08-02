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Что с футболом на «Первом»?

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Что с футболом на «Первом»?

 «АРГУМЕНТЫ неделi»: В минувшие выходные на Первом канале не было традиционной трансляции матча чемпионата России по футболу. Означает ли это изменение программной политики канала по отношению к этому виду спорта?

 ДИРЕКЦИЯ общественных связей Первого канала: Мы не отказываемся от своих обязательств перед партнерами, и пропущенный матч не является сигналом разрыва контрактных отношений. Отмена футбольного матча была вызвана программной политикой канала: «Первый принял решение устроить своим телезрителям киноуик­енд, показать сразу все серии фильма «Доктор Живаго». В качестве компенсации любителям футбола на этой неделе «Первый» покажет сразу три трансляции: в пятницу 3 августа в 23.00 болельщики смогут увидеть матч «Локомотив» – «Реал» в рамках Кубка РЖД; в субботу в 14.00 в прямом эфире мы покажем игру чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом»; а в воскресенье в 22.30 продолжим трансляцию Кубка РЖД. Также Первый канал приготовил своим зрителям прекрасный фильм о футболе: в воскресенье, сразу после кубка РЖД, в 00.30 в эфир выйдет премьера фильма «Гол!» с участием Дэвида Бэкхема и Зинедина Зидана!

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