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Доживет ли оптимизм Семина до ноября?

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Геннадий ЛАРЧИКОВ ]

Доживет ли оптимизм Семина до ноября?

 В российском футбольном чемпионате скучать не приходится. Как на полях, так и за их пределами. В центре внимания любителей футбола оказался и московский «Локомотив». По окончании первого круга клуб железнодорожников потрясла очередная новость – команду покинул ее многолетний капитан и бесспорный лидер Дмитрий Лоськов, ушедший в подмосковный «Сатурн». По просьбе «АН» это и другие события прокомментировал президент «Локо» Юрий Семин.

От пенсионерки к комсомолке

 – Юрий Павлович, не секрет, что Лоськов был Вашим любимцем. Для Вас его уход явился неожиданным?

 – Похоже, все к этому шло. Лоськову уже 33 года. Он и молодым не отличался высокой скоростью бега. Многие могли позавидовать его умению быстро принимать верное решение и, главное, его выполнять – у Лоськова сильный и точный удар. Но в беге даже сейчас он вряд ли выиграл бы у 60-летнего Валерия Борзова. А современный футбол с каждым годом становится все динамичнее, быст­рее. От полузащитников – а Дмитрий игрок именно этого амплуа – требуется не только умение быстро организовать атаку, но и в случае потери командой мяча успеть вернуться к своим воротам и помочь защитникам. Так вот, по мнению главного тренера команды Анатолия Бышовца, Лоськов делал это не всегда быстро и тормозил игру.

 – Если бы главным тренером были Вы, как думаете, Лоськов ушел бы в «Сатурн»?

 – Дмитрий действительно был моим любимцем. И не за его молчаливый характер, умение больше слушать, чем говорить, а за квалифицированную игру. Но не забывайте, повторяю, о его возрасте. Так что в интересах команды мне тоже пришлось бы делать, возможно, ставку не на Лоськова, а на молодых, как любит говорить председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов, – волков, голодных до побед. И мне в отличие от Бышовца, не так хорошо знающего Дмитрия, тоже пришлось бы резать по живому. Вопрос – когда? Не исключаю, что и не сейчас, а чуть позже. Такова футбольная жизнь. Расходятся в браке люди, прожившие в полном согласии не один год, а тут естественный отбор сильнейшего.

 – Кстати, о разводе. Лоськов недавно разошелся с прежней женой и женился на более молодой. Возможно, этот факт тоже сыграл роль в его футбольной карьере?

 – Безусловно. Вы, видимо, не случайно сказали о молодой жене. Ведь Дмитрий ушел не к пенсионерке, а к комсомолке. Так и в команде – тренер рассчитывает на перспективных игроков. Тем не менее из «Локомотива» Лоськова никто не отчислял. Уход из «Локо» – его решение.

 – Когда Вас пригласили на пост президента, специалисты заговорили о том, что руководители клуба убивают не одного, а двух зайцев. Якобы перестраховываются: мол, если у Бышовца дела не заладятся, Вы сможете его заменить.

 – Прежде всего Анатолия Фе­до­ровича пригласили по моей рекомендации. Так что подсиживать его не входило в мои планы. Зачем мне рубить сук, на котором мы сидим? С Бышовцом мы знакомы давно. Да, когда-то были соперниками на поле. Но теперь-то мы одноклубники и решаем общую задачу – красиво играть и побеждать в каждом матче.

Некабинетный работник

 – С футболистами часто общаетесь?

 – Хотя меня и считают кабинетным работником, но в кабинете подолгу не сижу. Клуб – это большое хозяйство. Оно отнимает много времени. Что касается общения с игроками, то перед матчем вместе с Сергеем Липатовым часто заходим в раздевалку, чтобы поздороваться со всеми и пожелать успеха. В перерывах же остаемся на трибуне. Когда я тренировал команду, то не любил, чтобы после первого тайма в раздевалку заходили начальники, тем более если они вмешивались в мои дела. Поэтому я и сам не даю советов Бышовцу, даже если вижу причины неудачно складывающейся игры.

 – Если бы не ушли в сборную, наверное, сейчас по-прежнему много времени проводили бы на спортивной базе в Баковке?

 – Не люблю сослагательного наклонения. Скажу только, что не жалею о работе в сборной. За два года, прошедших после моего ухода из «Локомотива», многое изменилось. На некоторые вещи смотрю, как говорится, другими глазами.

 – Когда-то Вы говорили, что будете работать только в клубе, а потом все-таки ушли в сборную.

 – Но и в ней я задержался недолго. Когда понял, что футбольного Шойгу из меня не получится, и поставленную задачу выйти в финал чемпионата мира не решил, то простился со сборной. Хотя никто меня не выгонял. Более того, руководители РФС предложили мне продолжить работу в национальной команде. Тем не менее меня потянуло в «Локомотив».

 – Но после сборной «Ло­комотив» оказался для Вас закрытой зоной из-за конфликта с прежним президентом клуба Филатовым?

 – Конфликта как такового не было. Лишь разногласия по некоторым вопросам. Но поскольку моя судьба на тот момент зависела от руководителей клуба, с которыми я не во всем нашел общий язык, то принял предложение «Динамо». Но не случайно же говорят – все, что ни делается, делается к лучшему. Я счастлив, что вновь, хотя и в другом качестве, в «Локомотиве», которому отдал в общей сложности почти 20 лет. Надеюсь, мое возвращение поможет и клубу вернуться в Лигу чемпионов. Мой оптимизм имеет под собой реальную почву. В мае команда выиграла второй по престижности турнир – Кубок России и показала при этом отличную игру.

 – Однако после этого удача, словно шампанское из разбитого вами кубка, утекла.

 – Кубок-то мы уже отреставрировали. Из него можно снова пить шампанское. Реставрируем и игру. И тогда у нас будет повод в ноябре снова пить шампанское. Для этого у «Локо» есть все – и способные футболисты, и квалифицированные тренеры, и финансовые возможности.

 – Прежде чем доживем до ноября, хорошей проверкой вашей готовности к успешному выступлению в чемпионате будет августовский турнир «Локомотива» с участием таких грандов, как «Реал», ПСВ и нынешний победитель Лиги чемпионов – «Милан»?

 – Это действительно будет интересный турнир, и для нас важно будет не только победить, но и, полностью согласен с Вами, проверить свои потенциальные возможности в играх с лидерами европейского футбола.

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