//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Ведьма и демон

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Нонна НИКИТСКАЯ ]

Ведьма и демон
А ведьмина ступка куда подевалась?

Решай, Серега!

 – НУ, Яна, рассказывайте, где вы партнера такого замечательного нашли?

 Я.Х.: Хотя оба москвичи, в пару мы спонтанно встали. Серегу резко бросила партнерша, я на тот момент с другим партнером выступала. Поехали мы на турнир в Самару, и Сережа туда же – просто развеяться. И там нашему прежнему тренеру пришла идея нас объединить. Сергея долго уговаривали, но он отказывался, искал другие варианты. Однако уговорили все-таки.

 – Вы напарнику припомнили потом?

 Я.Х.: (Смеется.) Нет, не злопамятная, не припоминаю. Но сама даже не раздумывала, потому что это сразу был скачок, другой уровень. Хотя когда меняешь партнеров – как в омут прыгаешь. Не знаешь, вынырнешь ли.

 – Сергей, почему сопротивлялись так долго и упорно?

 С.Н.: На тот момент разница между нами в возрасте (четыре года – «АН») чувствовалась очень сильно. И я к совершенно другим, более рослым, партнершам привык. Мне страшно немножко было, что Яне будет неудобно – поднимаешь ее на поддержку и не понимаешь: у тебя в руках пушинка, что ли? Ну а потом привык. И Яна подросла.

 – Правда, что тренеров Александра Свинина и Ирину Жук вы себе сами нашли?

 Я.Х.: Да. В какой-то момент мы поняли: надо что-то менять, если дальше расти хотим. Потенциал свой чувствовали, но с прежним наставником пошло непонимание. Одна моя подружка в группе у Свинина и Ирины Жук каталась, она же и предложила – приходи ко мне на тренировку, посмотри. Мне сразу все понравилось: как тренеры работают, как себя с учениками ведут, какая у них дружественная спокойная обстановка.

 – Быстро нашли общий язык?

 С.Н.: Да. Но на тот момент они не могли предложить нам хороших условий, кроме 45 минут утром и 45 вечером. Это ненормально для тренировок. В первое время мы за свои деньги снимали лед в Марьино. Лишь спустя годы наших выступлений все наладилось, и теперь нам грех жаловаться.

 Я.Х.: Александр Васильевич со своей партнершей Ольгой Воложинской были достаточно известной парой Елены Чайковской, а Ирина Владимировна не знаю с кем каталась. Но сомнений в их технических возможностях передачи опыта у нас не было.Они оба долго работали в ледовом театре в Англии и поразили нас своим опытом, безумным количеством элементов, находок, разных трюков.

Разорвавшаяся бомба

 – КАК шла работа над произвольной, которая всех – от олимпийского чемпиона Алексея Урманова до простых баб Мань повергла в шок?

 С.Н.: На этапе Гран-при в Париже программа «Ночь на Лысой горе» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Началось с того, что мы приехали к Жук и Свинину домой, и Александр Васильевич представил уже готовый вариант музыки. Она зацепила сразу, видимо, что-то внутреннее отражала. Согласились с первого прослушивания, и вопросов о другом варианте уже не было.

 Я.Х.: Я люблю такие эмоциональные танцы, Сережа по характеру тоже далеко не флегматик. Поэтому идею произвольного танца мы сразу восприняли. Он – демон. Я – ведьма. Но не то что прямо вот так с кондачка нужно было ведьму из себя изобразить. Просто музыка эта мне нравилась всегда. Сначала элементы выбирали – поддержки, провозочки, вращения, штучки там всякие.

 С.Н.: Ступу, например, придумали, когда в самом начале я Янку прокручиваю. Тренеры предлагают нам развить то, что иногда получается спонтанно. Мы показали – а они модернизируют. Иногда принимают наши придумки в чистом виде. На самом деле у нас коллективное творчество.

 – Яна потрясающе органично изображает в произвольном танце ведьму…

 Я.Х.: Вы хотите узнать, не ведьма ли я по сути?

 С.Н.: У Янки уникальный характер. Она привыкла добиваться своего и, мне кажется,  добьется. Естественно, в ее характере есть и изъяны. Она слишком темпераментна и временами вспыльчива. А плюсы – целеустремленность и упертость в работе. Ее характер – локомотив нашей пары. Однако спорить, кто из нас главнее, бессмысленно и смешно.  

 Я.Х.: Серега у меня добрый. И тоже трудолюбивый. Просто он это очень тщательно скрывает. Но если завелся, в работе не менее упертый.

 Правда, взрывается, когда я его совсем уж допеку. Терпит-терпит, а потом: «Да хватит уже! Надоело!»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//Политика

Министра Абызова «тянут» на измену

Министра Абызова «тянут» на измену

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова могут подозревать не только в хищении, но и в госизмене, а именно передаче секретной информации представителям других государств. Об этом «АН» рассказал источник, причастный к проведению следственных действий.

//В мире

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Киевский экономист Александр Охрименко рассказал о способе прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление аналитик сделал некоторое время назад в телевизионном эфире.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

Спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, уверен, что продуктовые санкции приносят больше ущерба Европе, чем России.

//В мире

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

Прогноз о начале «полномасштабной войны» на Украине в 2019 году выложили в сеть

В августе - сентябре 2019 года на Украине может вспыхнуть «полномасштабная война». Соответствующий прогноз в своем Telegram-канале опубликовал некоторое время назад российский журналист Эдвард Чесноков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

Латвийский политолог Янис Григалис: «Будем реалистами! Денег от России мы не получим!»

И вновь «всплыл» вопрос о компенсации за «советскую оккупацию». Министр юстиции Латвии намерен предъявить счет России за «советский период». К нему присоединились министры юстиции Эстонии и Литвы. Балтия считает, что Россия нанесла им «ущерб» в период пребывания в составе СССР.

//Общество

СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, подозреваемого в создании преступного сообщества и крупной афере.

//Шоу-бизнес

Юля Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги, рассказал концертный директор

Юля Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги, рассказал концертный директор

Несмотря на то, что перед смертью Юлии Началовой вся страна вспомнила о певице и заголовки газет пестрели сообщениями о ее здоровье, последние годы она никому не была нужна как исполнительница.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Шоу-бизнес

Режиссеру культового фильма «Асса» Сергея Соловьева сделали экстренную операцию

Режиссеру культового фильма «Асса» Сергея Соловьева сделали экстренную операцию

Режиссёра культовых фильмов "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" Сергея Соловьева экстренно госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Ему сделали срочную операцию

//Новости СМИ2

//Армия

Звёздные войны: США уверены в своей победе в случае столкновения в космосе

Звёздные войны: США уверены в своей победе в случае столкновения в космосе

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан полностью уверен в том, что в случае конфликта в космосе с Россией или Китаем Америка одержит победу.

//Общество

В Симферополе введен карантин: зафиксированы несколько случаев бешенства котов

В Симферополе введен карантин: зафиксированы несколько случаев бешенства котов

В нескольких кварталах крымской столицы введен карантин из-за бешенства котов. Зафиксированы два новых случая, вирус обнаружен в частных домовладениях

//Экономика

Набиуллина рассказала о слабостях российской экономики

Набиуллина рассказала о слабостях российской экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, в чём же заключается главная слабость экономики России. Она уверенна, что стране нужна собственная инвесторская база. Большим подспорьем в этом может стать индивидуальный пенсионный капитал.

//Общество

Легендарный следователь рассказал, как ему удалось разговорить Чикатило

Легендарный следователь рассказал, как ему удалось разговорить Чикатило

Следственный комитет РФ запустил проект «Дела минувших дней». Первый сюжет посвящен легендарному следователю Иссе Костоеву, раскрывшему «преступление века» - дело маньяка-интеллигента Чикатило.

//Шоу-бизнес

Ефим Шифрин признался, что относится к своей квартире скорее как к убежищу

Ефим Шифрин признался, что относится к своей квартире скорее как к убежищу

Артист Ефим Шифрин посетил передачу «Пусть говорят», где показал, в каких условиях живёт. Юморист рассказал, что воспринимает свою московскую квартиру больше как убежище.

//В мире

В Донецке для Порошенко изготовили особый орден

В Донецке для Порошенко изготовили особый орден

Жители самопровозглашённой Донецкой народной республики собственноручно сделали для президента Украины Петра Порошенко особенную награду. «Орден Иуды» весом в 2,5 тонны идёт в комплекте с «Книгой позора».

//Новости партнеров

//Политика

Бывший госсекретарь США не видит международного порядка без участия России

Бывший госсекретарь США не видит международного порядка без участия России

Экс-госсекретарь и помощник президента Америки по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что не может себе вообразить мироустройство, при котором Россия не входит в число стран, решающих ключевые вопросы.

//В мире

В Нидерландах нашлась украденная 20 лет назад картина Пикассо

В Нидерландах нашлась украденная 20 лет назад картина Пикассо

В Нидерландах нашлась пропавшая двадцать лет назад картина испанского художника Пабло Пикассо «Бюст женщины» (Дора Маар). Полотно обнаружил голландский детектив Артур Бранд.

//Экономика

Медведев пообещал россиянам заморозку налогов на шесть лет

Медведев пообещал россиянам заморозку налогов на шесть лет

В ближайшие шесть лет правительство не будет корректировать налоговую систему, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшей сегодня расширенной коллегии Министерства финансов.

//Шоу-бизнес

Дочка Тома Круза растёт копией отца, но его это не интересует

Дочка Тома Круза растёт копией отца, но его это не интересует

Кэти Холмс выложила в соцсеть фотографию их с Томом Крузом дочери Сури. Девочка оказалась поразительно похожа на своего отца. Но, несмотря на это, актёр не стремится видеться с дочерью.

//Общество

Срочное совместное заявление координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

Срочное совместное заявление координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

Сегодня в пункте пропуска «Джлеб» руководителем российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР генерал-майором В.М.Купчишиным проведено координационное совещание по выработке пошаговых мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря «Рукбан».

//В мире

Нейросети грозят вытеснить живых исполнителей с музыкального рынка?

Нейросети грозят вытеснить живых исполнителей с музыкального рынка?

Компания Warner Music заключила контракт с исполнителем Endel на выпуск двадцати альбомов в течение одного года. Феномен заключается в том, что Endel – это нейросеть. Алгоритм, а не человек.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
5

Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры