Идет-гудет хоккейный бум

Ледовая мистика

«САЛАВАТ Юлаев» интригу дарить не стал. Взял да и прихлопнул «Северсталь», которая исчерпала запас везучести. Можно долго строить версии, почему Уфа так солидно проводит сезон – регулярный чемпионат выиграла, в плей-офф всех выносит… Тренер хороший, денег вагон, руководство Башкортостана влиятельное… Это то и не то. Главное же, наверное, в том, что у «Салавата» есть Твердовский. Бывают разные дары у людей: некоторые вон ложки да вилки к телу притягивают. А Олег – кубки. Играет он в основе или нет, команда Твердовского стабильно становится чемпионом. Так было с «Нью-Джерси», «Авангардом», «Каролиной»… «Салават» на очереди. Потому что есть в клубе игрок-талисман. Посмотрим, как сработает примета.

Вот вам еще одна – если на хоккей приходит председатель совета директоров клуба Александр Медведев, его СКА неизменно проигрывает. Тут мистики меньше. Наверное, армейцы неуютно начинают себя чувствовать, когда видят на трибуне главу «Газпромэкспорта», от которого зависят их зарплата и благополучие. Шайба валится, клюшка в руках подрагивает. Не верите? Смотрите сами. В первом раунде СКА выиграл два домашних матча у «Спартака». Медведев вырваться в Питер не смог – работа не отпустила. Потом в Москве на глазах Медведева армейцы были растоптаны красно-белыми. На пятый матч Медведев не полетел, поэтому СКА вышел в четвертьфинал. Там в первой игре питерцы неожиданно грохнули «Локо» в Ярославле (4:0) – угадайте, где был Медведев. Зато он посетил следующие три игры своей команды. Логично, что дальше пошел «Локомотив»…

«Ак Барс» – это не клуб, а изувер какой-то. Весь сезон команда валяла дурака. Попасть на казанцев в плей-офф, пнуть полумертвого барса мечтали многие. А хитрый коуч Зинэтула Билялетдинов так сумел подвести своих игроков к пику формы, что теперь «Ак Барс» считается чуть ли не главным фаворитом кубковой гонки!

Тренер ЦСКА Вячеслав Быков был унижен и оскорблен. Не только тем, что котятами в этой серии были не «барсы», а армейская команда. В коллективе произошло ЧП. Защитник Антон Белов после первого раунда плей-офф попросил отпуск на один день – «повидаться с семьей». А сам отправился в Омск на переговоры с «Авангардом» по новому контракту на следующий сезон. Иначе как предательством назвать это сложно. О какой дисциплине в ЦСКА можно говорить после этого? Неудивительно, что команда в четвертьфинале не держала удар.

Работа такая

«МЕТАЛЛУРГ» – «Динамо» – только эта серия затянулась до пятого матча. Казалось бы, «Динамо» по игре выглядит сильнее. Но есть у «Металлурга» свое орудие возмездия – Игорь Мирнов, которого из команды еще при Владимире Крикунове выставили. Плюс, оказывается, «Динамо» не умеет играть в буллитную лотерею, а пока действующий чемпион на этом собаку съел.

В полуфиналах еще интереснее будет, как ни крути. «Салават» – «Динамо» или «Салават» – «Ак Барс»? «Магнитка» – «Локомотив» или «Локо» – «Ак Барс»? От перемены мест слагаемых суть не меняется: смотреть этот плей-офф хочется не отрываясь. И даже будущий Чемпионат мира в Канаде ждешь, как того мальчика из старого фильма с сакраментальной фразой: «А что это вы здесь делаете, а?» – «Иди, иди отсюда!» Не хочется сейчас Чемпионата мира. Хочется, чтобы, как пел «Наутилус», «эта музыка была вечной» – играй, плей-офф, играй.

Александр Медведев, с которым я встретился в Ярославле, пообещал, что в его новой лиге главное лакомство сезона будет полноценным десертом, большим тортиком с вишенкой – 16 команд в плей-офф, каждая серия с четвертьфинала – до четырех побед. Правда, меня смутило, что хоккеисты и дальше продолжат играть в этом безумном темпе, будто у них по два сердца. Два матча за два дня, день отдыха, два матча за два дня… На что Медведев твердо и кратко сказал: «Работа у них такая».

Но если при дикой перегрузке наши игроки умудряются выдавать такие спектакли, значит, чего-то стоит наш хоккей. Если в Москве начали спрашивать лишний билетик на ЦСКА – последний раз такое было при царе Горохе – значит, игра и вправду на подъеме. Идет-гудет хоккейный бум. С нетерпением ждем полуфиналов.