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Место встречи – Байкал

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Галина НИКОЛАЕВА ]

Место встречи – Байкал

Ловись, рыбка большая

 750 КГ РЫБЫ – за три часа! Вот такой улов удался в прошлогодний чемпионат Байкала по подледной рыбалке. Правда, и рыбаков от мала до велика собралось двести человек. За победу в личном и командном зачете боролись 49 команд. В том числе детские, пять женских, VIP, команды ветеранов. Трудно, ох как трудно было шестилетнему Грише Давыдову, будущему призеру, высидеть три часа у подледной лунки. Так и порывался он убежать поиграть. Но отец, рыбак со стажем, строго следил, чтобы сын не сошел с дистанции – кутал в одеяло, подносил горячий чай! И вот результат – четыре с половиной килограмма разной рыбы и 820-граммовый окунь, оказавшийся, по итогам, вторым в списке самых крупных рыб, пойманных за день. Но главное – не в количестве добычи и даже не в заветном призе с многочисленными подарками от спонсоров. Ценно то, что таким образом воспитываются настоящие мужчины!

 Чемпионат «Байкальская Камчатка –2008» – это новая возможность для каждого проявить стойкость характера, испытать удачу и побывать в атмосфере неповторимой зимней сказки Байкала. Когда ярко светит солнце, искрится белый снег, а сквозь толщу льда можно любоваться резвящейся рыбой в прозрачной байкальской воде, наблюдать за ее повадками во время ловли на крючок.

 Ожидается, что ставшие уже традиционно популярными состязания на этот раз соберут еще больше участников. По сигналу стартовой ракеты рыбалка начнется в 9.30. По-прежнему строго соблюдается равенство условий – ледовое поле будет разбито на зоны. В каждой любая команда вправе выставить своего игрока. Всем болельщикам (а их, по рассказам, собирается – не сосчитать), за исключением прессы, вход на участки соревнования строго запрещен, чтобы не допустить «несанкционированный вброс рыбы».

 Общий призовой фонд чемпионата составляет порядка 70 тыс. рублей. В прошлом году в качестве призов были палатки, спальные мешки, рыболовные ящики, ледорубы, сотовые телефоны. А команде фронтовиков, где самому старшему исполнилось 86 лет, вручили по телевизору.

Вслед за ледовыми капитанами

 ЗАЯДЛЫХ фотолюбителей и экстремальных водителей снегоходов, квадроциклов и внедорожников собирает экспедиция «Лед Байкала – 2008». Ее 650-километровый маршрут пролегает по льду весеннего Байкала. В пути ожидаются многокилометровые поля снежных торосов разной толщины, участки «гололядки» – чистого льда, не покрытого снегом. Снежные дюны и барханы. Ледяные гроты и пещеры со светящимися прозрачными сосульками гигантских размеров. Высокие, до тридцати метров, наплески льда на скалах. А в северной котловине Байкала – в Чивыркуйском заливе – возможен на льду плотный, в полметра, снег. Все это уникальные сюжеты для фотографа, реальная возможность запечатлеть Байкал в местах, даже летом далеко не всегда доступных путешественнику.

 Программа экспедиции, расписанная по дням, будоражит воображение. Осмотр петроглифов времен неолита на утесе Саган-Заба. Встреча с сибирским шаманом и церемония поклонения духам. Вместе с рыбаками ловля омуля с глубины 250 метров. Осмотр так называемой пещеры-лечебницы, где нерпа лечит себя красной охрой. Ночевка (по желанию) в ледяном доме при минус двух градусах. Те, кто отважится, будут помнить чарующие ночные звуки льда всю жизнь.

 Безопасность на маршруте обеспечивает Лига Байкальских ледовых капитанов – профессионалов с огромным опытом автовождения по льду. Экспедиция будет двигаться за их машиной по проложенной ледовой трассе.

Горные лыжи и сноуборды

 ГОРНОЛЫЖНЫЙ бум не обошел стороной и Иркутск. Соревнования на Кубок Байкала и Кубок губернатора Иркутской обл., пожалуй, самые престижные на «Зимниаде». На лыжи становятся первые официальные лица области, представители местного бизнеса, гости из Москвы и Питера, соседних регионов. В прошлом году было зарегистрировано 150 участников. По признанию одного из них, катание на местных горных склонах привлекает сочетанием физической нагрузки и эмоциональных впечатлений.

 Новый горнолыжный сезон внес некоторые приятные изменения для спортсменов, соревнующихся за Кубок губернатора на горе Соболиной. Во-первых, усложнена трасса – увеличились ее протяженность и перепад высот. Во-вторых, расширился список возрастных групп участников. Теперь кататься могут и дошкольники, и подростки. В соревнованиях помимо личных зачетов предусмотрено командное первенство. Рассматривается вопрос об учреждении специальной номинации для спортсменов – представителей СМИ.

 Все, кто приедет на «Зимниаду», смогут по достоинству оценить новый и пока единственный в Сибири подобного уровня сноу­бордпарк горнолыжного центра в поселке Листвянка на берегу Байкала. И профессионалы, и начинающие сноубордисты почувствуют здесь себя одинаково комфортно. Здесь же можно покататься на трассах разной категории сложности. Их общая протяженность – 1300 метров, максимальная высота склона – 725 метров. Горнолыжный центр оснащен трехместным кресельным подъемником.

Российско-монгольский ленок

 ЗАВЕРШИТСЯ «Зимниада» в последних числах марта на территории Монголии. Здесь на озере Хубсугул – младшем брате Байкала состоится 2-й Международный турнир по подледной рыбалке «Косогольский ленок». Первый состоялся в 2006 г. и был включен монгольской стороной в план празднования 800-летия создания Монгольского государства. Любопытно, что тогда три высокопоставленных монгольских чиновника, участвовавших в турнире, очень ответственно подошли к своей задаче. Чтобы поспеть вовремя к началу, они выехали ночью, прошли по льду более 180 км и прибыли на место почти без опоздания. Для обеих стран турнир стал первым событием подобного рода со времен советской власти. Почти все рыбаки-участники проживали в юрточном лагере «Серебряный берег», отказавшись от благоустроенных номеров в гостинице. Побывать в Монголии и не пожить в настоящей монгольской юрте!

 Нынешний 2-й турнир «Косогольский ленок» на кубок Хубсугула по подледной рыбалке, обещает быть насыщенным событиями. Программа предусматривает не просто спортивные соревнования профессиональных рыбаков и спортсменов-любителей, но и интересную культурно-развлекательную программу. Участники ознакомятся с мест­ным фольклором и бытом монгольского народа. Посостязаются в стрельбе из настоящего монгольского лука. Покатаются на сарлыках – монгольских яках – по льду озера Хубсугул, поучаст­вуют в традиционных обрядах и попробуют вкуснейшие монгольские блюда «хорхог» и «согоч». И посоревнуются в мастерстве в новом для Монголии да и Байкала состязании – Косогольском ледовом триатлоне.

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