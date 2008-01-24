Команда-мечта Овечкина и Ко

Фотографии в красном углу



НЕДОВОЛЬСТВО – в крови у русского человека. Казалось бы, семерых наших игроков позвали на матч «Всех звезд». Семерых! Для контраста, год назад был только один – Александр Овечкин. Так мы все равно недовольны! Где, спрашиваем, Евгений свет Малкин? Подать его в Атланту с картошкой и соусом «буффало». Он же, Женя, два хет-трика подряд сделал. Чем не люб он вам, боссы из НХЛ? И следом вступает хор болельщиков: «В сборной Запада сразу два игрока получили травмы – форвард и вратарь. Считаем, что вместо них всенепременнейше нужно взять Александра Фролова и Илью Брызгалова. Даешь десять россиян на празднике жизни североамериканского хоккея!»

Эти разговоры – не бытовой шовинизм. Они вполне разумны, и Малкина на матч «Всех звезд» стоит брать. Особенно после того, как получил тяжелую травму его одноклубник по «Питтсбургу» Сидни Кросби, имевший на руках путевку в Атланту.

Большим умам из офиса НХЛ не позавидуешь. Им, наверное, русская мафия в кошмарных снах видится. Но не брать наших – значит, расписаться в своей необъективности. Судите сами.

Илья Ковальчук («Атланта») – один из лучших снайперов НХЛ. Голы клепает, как стахановец, только успевай ему шайбы на клюшку подносить. К тому же не позвать кумира Атланты на такое мероприятие – все равно что жителям всего города в лицо плюнуть. Сергей Зубов («Даллас») и Сергей Гончар («Питтсбург») – входят в пятерку самых результативных защитников лиги. Зубры в своем амплуа. Евгений Набоков («Сан-Хосе») – лидер по победам среди вратарей НХЛ. И многостаночник: в этом чемпионате пропустил только один матч, что для вратарей (обычно они проводят 60–80% игр за сезон) сродни работе в две смены.

Андрей Марков («Монреаль») и Павел Дацюк («Детройт») – их вообще выбрали в стартовых составах. Правило такое – болельщики всего мира голосуют в течение двух месяцев, выдвигая хоккеистов на матч «Всех звезд». Кто попадет в первую шестерку (одна – от сборной Восточной конференции, другая – от Запада), тот автоматом получает путевку в Атланту. Потому что это – лучшие из лучших. Элита.

Александр Овечкин («Вашингтон») – какой же праздник без Овечкина? Это вам скажет любой уважающий себя болельщик. «Гоу, гоу, Александр Великий! Ты да Кросби – два мегакумира в НХЛ». Удивлюсь, если в американских избах сейчас не висят в красном уголке фотокарточки Овечкина как символ чего-то доброго и светлого. А еще есть примета – если потереть нос Саши, то деньги в доме будут. Не 124 млн. долл. (именно на такую сумму недавно Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном», став самым дорогим игроком в истории хоккея), но все же.

Наш режим – напьемся и лежим



В АТЛАНТУ едет сборная России. Ее мини-версия – вратарь, три защитника, три форварда. Хотелось бы в связи с этим всколыхнуть какую-нибудь злободневную тему. Встать на броневичок: «Вот злые буржуины как наших лучших игроков эксплуатируют! А у нас на матч «Всех звезд» в Мытищах по две тысячи человек ходит, потому что смотреть не на кого». Или «Побряцаем кольчужкой, чтобы запугать супостатов, – не возьмете нас голыми руками на канадском чемпионате мира – 2008».

Но как-то не хочется. Это ведь празд­ник. Большая тусовка. То, что на ней будет так много русских парней, – здорово без всяких политических выводов. Вот Дацюк, когда у него спросили, чего он ждет от поездки в Атланту, не мог удержаться от фирменных шуточек.

– Что вы там хотите увидеть? Конкурс буллитов?

– Машину для заливки льда. Уже забыл, как она выглядит.

– А сами в каком конкурсе хотите принять участие?

– А есть такой, кто больше выдует пива?

– Ладно, хоть потусуетесь на матче «Всех звезд».

– Какие тусовки? У нас режим! Напьемся и лежим…

Такие шоу никак нельзя назвать серь­езным хоккеем. В этих играх даже негласно запрещены силовые приемы – не дай бог кто-нибудь травму получит. Больше это похоже на военный смотр. Краснознаменный конкурс песни и пляски. Одни показывают, кто лучше исполняет буллиты. Другие – у кого бросок сильнее. Третьи – кто по мишеням-тарелочкам точнее бьет. Потом всем скопом, разделившись на две команды, гоняют шайбу. Счета бывают астрономическими – 14:12, 11:9… Но зрителю того и надо. Развлекуха в середине длинного чемпионата НХЛ.



P.S. Когда этот номер «АН» готовился в печать, из-за океана поступило новое сообщение. Боссы НХЛ все-таки решили пригласить на матч «Всех звезд» форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Но в Атланту, к сожалению, не приедет Сергей Зубов, получивший в последний момент травму ноги.