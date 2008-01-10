//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Любовь, похожая на сон

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий АНТОНОВ ]

Любовь, похожая на сон
Юлия Чепалова

Вся правда от Чепаловой

 – Ну, может быть, еще мальчика родить, – смеется Юля.

 – Или еще одну олимпийскую медаль в 2010 году в Ванкувере выиграть. Вы же ради этого в спорт вернулись, правда?

 – Наверное, и потому, что стиль жизни у меня такой. А спортсмену профессиональному… ему вообще останавливаться нельзя. Ну, хочется еще одну медаль в Ванкувере, последнюю хотя бы.

 – Забыли уже, как тяжело вам давалось первое возвращение?

 – Помню, конечно. (Улыбается.) Но сейчас меня это даже заводит. Теперь проще. Тогда трудно было, потому что было страшно: неужели это конец, и все эти лишние килограммы, сороковые места на этапах Кубка мира – все так и останется? Но потихонечку-потихонечку все нормализовалось. В прошлый раз я слишком резко начала, даже мышцы деформироваться стали.

 – Два сильных лидера на одной лыжне уживутся? Не начнете с Василием медали друг друга считать?

 – Я и раньше не очень-то стремилась обогнать мужа, а сейчас и вовсе хочу, чтобы Василий всего достиг. У меня-то все есть уже. Если оба побежим – замечательно, но его успехи меня больше порадуют.

 – На последнем чемпионате мира в Саппоро Василий очень трогательно вспоминал, как роды у вас «принимал». Хотя до последнего момента вы оба свои отношения, по крайней мере от журналистов, тщательно скрывали. По-моему, настало время всю правду о вашей любви рассказать. Вы были замужем, Рочева давно знали и вдруг…

 – Я всегда считала, что семья – это прежде всего. И всегда в этом смысле была оптимисткой, верила, что настоящие, крепкие, семьи существуют. Но если что-то не устраивает друг в друге, если кажется, что партнер что-то делает не так, и ты не можешь уже с этим смириться? В принципе в моем случае так и получилось. Я считала, что Дима (лыжник Дмитрий Ляшенко – первый муж Чепаловой, отец ее старшей дочери Олеси. – «АН») мог делать гораздо больше, чем делал и чем обещал. Когда человек из года в год просто сидит сложа руки – это надоедает. Ну я и заглядываться стала на сторону. А получилось… Получилась голову сносящая любовь. Я даже не думала, что такое бывает.  

Семейный дизайнерский подряд

 – Мы знали друг друга давно, но все это время, как оказалось, просто друг к другу приглядывались. Более или менее сблизились только спустя полтора года.

 – Чем так сильно поразил?

 – Он мужчина. Настоящий мужчина, за которым любая женщина может быть как за стеной.

 – Разгар ваших отношений на Олимпиаду в Турине пришелся?

 – Почему-то всем так кажется. Нет. Конечно, что я, что он, – мы скрывали свои чувства. Во-первых, я еще была замужем, и все эти свои проблемы не хотела на суд посторонних выносить. И Турин как раз на такой момент пришелся, когда бегать было совершенно невозможно. Хорошо, что Василий тогда рядом находился. Ему единственному я и могла поплакаться. В общем, слез было много на этой Олимпиаде…

 – Ваши неудачи в первых гонках отсюда?

 – Да, все с психикой моей было связано, с этим разрывом… Я вообще-то женщина сильная, но один срыв у меня случился за неделю до Игр. И я просто не знала, как вообще смогу, – истерики такие были, что сама от себя не ожидала. Это совершенно неконтролируемое что-то было.  

 – Теперь все успокоилось. Говорят, что Рочев по характеру своему – настоящий глава семьи, хозяин. Он, кстати, обмолвился, что даже вы не можете ему какие-то советы на лыжне давать…

 – Да, это правда. И если честно, я просто счастлива, что могу вот так, как курочка-наседка, спокойненько сидеть и ни о чем не думать. Ведь Вася прекрасно и домом, и хозяйством, если надо, занимается.

 – Говорят, у него вообще руки золотые. Модели самолетов, вертолетов собирает…

 – Рисует еще очень красиво! Он вообще талантливый очень. Проект квартиры сам рисовал. Я ему говорю, вполне можно будет в будущем архитектурой профессионально заняться. Вот думаю: может, объединить нам свои способности? Василий рисует, я – вышиваю и вяжу (коврикам, вышитым Юлей, купальникам и кофточкам, связанным вручную, действительно может позавидовать любой дизайнер. – «АН»). Выставку устроим!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы - Астаны в город Нурсултан. Напомним, Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента главе парламента Токаеву, который и предложил это. Об удивительных превращениях размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

Киевский политтехнолог обозначил фаворита США на выборах президента Украины

В украинском экспертном сообществе рассказали, какой из претендентов на пост президента страны является фаворитом США на будущих выборах. Соответствующее заявление сделал политтехнолог Михаил Погребинский.

//Политика

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Губернаторов принесли в жертву из-за падающего рейтинга власти

Впервые падение рейтинга всей ветвей власти было зафиксировано в конце прошлого года, причем не только независимыми мониторинговыми службами, но и вполне лояльными социологическими организациями.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Препятствие для военного нападения сил НАТО на Россию определил аналитик

Препятствие для военного нападения сил НАТО на Россию определил аналитик

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, почему нападение Североатлантического альянса на Россию является маловероятным. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

//В мире

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

Экс-советник Кучмы предрек развязывание Порошенко войны после победы на выборах

В случае своей победы на грядущих выборах Петр Порошенко устроит «еще более кровавую бойню». Соответствующее заявление сделал Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-министр здравоохранения Латвии: наша система ориентирована не на человека

Экс-министр здравоохранения Латвии: наша система ориентирована не на человека

В Латвии доступность услуг здравоохранения регулируется Законом о лечении. Данный закон позволяет бесплатно «воспользоваться» неотложной медицинской помощью. Что касается «других услуг», то тут, простите, сложно разобраться: бесплатная медицина тихо «перетекает» в платную.

//Политика

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский назвал имя того, кого лично хотел бы поддержать на выборах президента Украины. Зеленский признался, что такому кандидату мог бы даже уступить своё место в предвыборной гонке.

//В мире

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Итальянский певец Аль Бано собирается судиться с Украиной

Известный итальянский певец Аль Бано собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Причиной стало занесение певца с "чёрный список" Украины. В него попадают лица, представляющие угрозу национальной безопасности Украины.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Политика

О транзите власти и судьбе маленьких китов

О транзите власти и судьбе маленьких китов

Напомним, таким эвфемизмом обозначается процесс сохранения преемственности власти после 2024 года. Для этого главенство поста президента страны должно быть заменено главенством другой должности. Например – председателя Госсовета с приданием ему дополнительных функций

//Новости СМИ2

//Политика

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

В Израиле просят Путина предотвратить войну с Ираном

Россия имеет лучшие возможности для того, чтобы примирить Израиль и Иран. «АН» поддержали эту идею несколько лет назад, когда она казалась фантастикой. Но после победы нашей страны в Сирии геополитические фантазии начали материализовываться

//Политика

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

Дональд Трамп открывает шестой европейский фронт

«Наши войны тянутся до бесконечности – потому что люди, которые их ведут, не могут их выиграть», – заявил более двух лет назад Дональд Трамп. Он смог убедить большинство американцев, что, став президентом, победит во всех конфликтах. На деле – не выиграл ни одного.

//Общество

Отстаньте от Поклонской

Отстаньте от Поклонской

Это было не интервью, а искренний и честный разговор о том, какая она, Наталья Поклонская. Как стала депутатом Государственной думы, как оказалась на Донбассе и как написала книгу. Поговорили и про предательство, и про то, как некоторые чиновники сейчас «подставляют» президента России.

//Общество

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Переливание крови от Рыбинска – Самаре

Состоялась премьера очередной серии «мыльной оперы» по смене руководителя стратегического двигателестроительного предприятия ПАО «Кузнецов» в Самаре. Управляющим директором назначен 37-летний Алексей Соболев. Он из Рыбинска. Среди местных достойную кандидатуру подобрать не удалось.

//Общество

Непрофессионализм или вредительство?

Непрофессионализм или вредительство?

В номере от 15 ноября 2018 года "АН" опубликовали материал «Заразят ли Россию окончательно?». В нём речь шла о том, что в России сейчас из-за недобросовестности ряда чиновников сложилась очень тревожная ситуация, которая угрожает экономическому, экологическому потенциалу страны.

//Экономика

Льняной занавес

Льняной занавес

В 2018 году текстильная промышленность поставила рекорд, выпустив 6 млн кв. м тканей. Кстати, пятую часть дала знаменитая своими текстильными фабриками Ивановская область. Увы, рост шёл за счёт хлопка и синтетики, тогда как выпуск знаменитого российского льна неожиданно рухнул.

//Новости партнеров

//Общество

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Под пыльным ковром иностранных инвестиций

Правящие в стране поклонники денежных манипуляций с госбюджетом, а не реального производства, молятся на иностранные инвестиции. За четверть века их политики гнилая теория о том, что иностранные инвестиции – «наше всё» превратилась для членов правительства в аксиому.

//Общество

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

Вашингтон готовится «запустить дурочку» средней дальности

СМИ США сообщили, что уже осенью состоятся пуски американских прототипов-демонстраторов ракет, ещё недавно запрещённых Договором РСМД. Пока его действие считается приостановленным, но никто не сомневается, что решение на выход уже принято и в Вашингтоне, и в Москве.

//Общество

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

До пятницы Трамп остался без самолётов «судного дня»

Стихия в очередной раз ополчилась на ВВС США, нанеся им чувствительный удар. В октябре прошлого года ураган «Майкл» разрушил авиабазу Боевого командования ВВС Тиндэлл,где размещалась треть всех имеющихся истребителей 5-го поколения F-22ARaptor – 54 штуки.

//Общество

В.Н. Землянухину – 70 лет. Поздравляем с юбилеем!

В.Н. Землянухину – 70 лет. Поздравляем с юбилеем!

Дорогой Виктор Николаевич! Редакция «АН» от всей души поздравляет вас с 70-летним юбилеем! С первых дней нашей газеты вы показали себя как преданный партнёр и соратник нашего издания. А некоторые наши сотрудники работали с вами ещё со времён вашей работы в комсомоле!

//Общество

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

Мы – «крымчане»: вновь обретённая радость

На экране ОТР выходит документальная лента «Крымчане». Её создатели – режиссёр, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и творческое объединение «4 формата». В съёмочную группу вошли жители Крыма – представители немецкой общины, крымские татары, украинцы

//Общество

Исповедь «кремлёвского принца»

Исповедь «кремлёвского принца»

Андрей Караулов в особом представлении не нуждается. Известный политик, блестящий журналист. Его 2-хтомник «Русский ад», вышедший в издательстве «АН», пользуется популярностью. В нашем издательстве вышла ещё одна книга писателя – «Юрий Чурбанов:  «Я расскажу всё как было…»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
3

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
4

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
5

Россиян ждут апрельские морозы и -30°С

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры