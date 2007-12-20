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Сборная – вершина нашего айсберга

№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сборная – вершина нашего айсберга

 – КОГО из игроков сборной на завершившемся в воскресенье турнире вы бы отметили?

 – Как бывший вратарь хочу похвалить Сашу Еременко. Знаете, есть голкиперы, которые выстреливают на одном турнире. Как бабочки взлетают, но ненадолго. Еременко же отличает стабильность. С таким вратарем не страшно ехать на Чемпионат мира в Канаду.

 – Хорошо, что хоккей показывают по Первому каналу. Но народ в регионах жалуется, что матчи ставят в записи и глубоко за полночь…

 – Спасибо Первому каналу, что вообще показывает хоккей. Раньше и в записи не было! К слову, знаете почему в советское время был так популярен хоккей? Потому, что футбол практически не пускали на телевидение. Генсек Брежнев был хоккейным болельщиком, и все игры национального чемпионата постоянно показывали по ТВ. А что еще смотреть? Вести с полей? Съезд ЦК КПСС? Вот народ и фанател от хоккея, который считался любимее футбола. Плюс, конечно, громкие победы были. Вся страна гордилась сборной. Федерация хоккея и главная команда стабильно финансировались государством.

 – Раз уж вы упомянули о бюджете федерации, объясните, как он формируется сейчас?

 – Первое – спонсоры. Второе – взносы за заявку игроков, не имеющих права выступать за сборную России. Однако если клуб не будет привлекать иностранцев, то может ни копейки не платить федерации. Фактически мы освободили команды суперлиги от сборов. Третье – доходы от рекламы. Четвертое – помощь Росспорта: не «живые» деньги, а оплата проезда и проживания игроков сборной на международных турнирах. Учтите, что 45% у нас сразу уходит на налоги, которые мы платим как общественная организация.

 – «Газпром» выступает инициатором создания Открытой российской хоккейной лиги (ОРХЛ), которую планируется запустить в сентябре 2008 года. В новой лиге ФХР будет исполнять роль уже не главного, а вспомогательного элемента, отвечающего только за сборные.

 – По закону, правами на проведение чемпионата России по хоккею обладает ФХР. Разумеется, федерация заинтересована в привлечении мощной организации, участвующей в проведении турнира. До тех пор пока ее не было, чемпионат проводила ФХР. Сейчас же ведутся переговоры о создании такой организации с привлечением небывалого количества финансовых ресурсов со стороны госкомпаний. Не только «Газпрома».

 Чемпионат России бесспорно важен, но главное – результаты нашей сборной. Нужно, чтобы клубы охотно делегировали игроков в нацио­нальную команду, работали на нее. Это вершина нашего айсберга. От того, как играет сборная, зависит рейтинг всего российского хоккея. Если наша игра будет популярной, ее станут показывать по телевизору, продолжится строительст­во новых стадионов по всей стране.

 – Что для этого уже сделано?

 – Мы разослали в регионы специальные рекомендации по возведению крытых арен. Их у нас сейчас лишь 160 на всю Россию! Строить нужно в быстром темпе. Сравните с Финляндией, где 250 таких стадионов. В Швеции – 400. А про Канаду я вообще молчу: там 3500! Мы сильно отстаем. Мне говорят: а как же раньше? Извините, но раньше у нас зимой было 30 градусов мороза. Я полжизни играл на открытом льду. Теперь молодых ребят на такие площадки не загонишь – условия жизни изменились. Они привыкли жить комфортно, ездить на хороших машинах… Нужно строить арены. Я и письмо об этом написал Президенту России. Большие победы придут, если мы станем развивать детский и юношеский хоккей.

 – Каким образом возможно решить столь непростую задачу?

 – Мы создаем российскую молодежную лигу. Сейчас у нас как? Если мальчишке 16 лет и он окончил спортивную школу, то нужно или уезжать в другой город в команду высшей лиги, или уходить из хоккея. Но есть много примеров, когда ребята раскрываются в 19–20 лет, а то и позже! Наша молодежь должна иметь игровую практику.

 Я переговорил с 20 губернаторами «хоккейных городов»: вы готовы поддержать нашу инициативу? Отказался только Калининград. Остальные начали искать деньги. Стоит молодежная команда в год не так уж много – 20 млн. рублей. Может, и дешевле. Зарплаты у юниоров маленькие, расходы только на переезд. До 1 февраля мы должны получить все заявки. Хотим запустить молодежную лигу уже в сентябре 2008 года. Я так убеждал губернаторов: у вас будет еще по одной команде – Башкортостан, Татарстан, Московская, Нижегородская, Челябинская области… Соберем самых талантливых юниоров в каждом регионе, и они будут проводить свой чемпионат. Считайте сами: в этом проекте будет задействовано – 16 команд по 25 игроков – 400 человек. И это только начало!

 – Какими должны быть отношения России с заокеанской лигой? Мы уже третий год не присоединяемся к договору между ИИХФ и НХЛ по переходам игроков.

 – А мы два года не видели предложений из Северной Америки. Нам говорят: мы не поймем, что вы хотите. Мы объясняем: уважайте наши контракты. Если у хоккеиста подписан договор в России – не нужно его переманивать за океан. Ждите, когда закончится соглашение. Все!

Павел ЛЫСЕНКОВ,
«Советский спорт» –
специально для еженедельника «Аргументы неделi»

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