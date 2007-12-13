Киевское «Динамо» работает на будущее

Игра в непонятки



ЮРИЙ Семин вернулся из Киева, где прошли переговоры с руководством «Динамо», в минувшую субботу. А в понедельник появился на Шаболовке, куда был приглашен на передачу «Неделя спорта» на телеканале «Спорт». Выглядел веселым, энергичным, шутил, когда говорил о предстоящей работе. Но сразу становился серьезным, даже мрачноватым, когда речь заходила о работе прежней. Пока Семина гримировали, грех было не побеседовать с ним о «Динамо», «Локомотиве», да и вообще о футболе.

– Уже приступили, Юрий Павлович?

– Нет. Официально начну работать с 1 января. Сначала сборы, потом турнир в Израиле, ну, а дальше – чемпионат Украины. Но понятно, что уже сегодня все мысли – о новой команде.

– Непростая команда, не правда ли?

– А простых команд не бывает. «Динамо» – великий клуб с давними традициями, долгой историей и, главное, большими амбициями. Значит, непростой вдвойне.

– «Локомотив», может быть, не столь велик, зато родной.

– Шансов остаться в клубе у меня не было. Собственно и разговор на эту тему никто не начинал. Если честно, даже не знаю, за что меня уволили. Если за низкие результаты, то команду тренировал не я, а Анатолий Бышовец. Мы еще перед началом сезона договорились, что я в его работу не вмешиваюсь, и договор наш соблюдал строго. На мне была организация Кубка РЖД, проведение турнира «Локобол» – в нем сыграли около 400 детских команд. Еще – строительство двух стадионов для школы, трудоустройство игроков, которые по каким-то причинам оказались «Локомотиву» не нужны. Вот, например, устроили Марата Измайлова в португальский «Спортинг», где он сейчас очень неплохо играет.

Со своей работой, считаю, справился. Во всяком случае, никто из людей, с которыми работал, «неуд» мне не поставил бы. Решения по главным вопросам, в том числе трансферным, принимали Бышовец и Сергей Липатов (председатель совета директоров «Локомотива». – Прим. К.К.). Так что если и увольнять кого-то из клуба, то не только меня и Бышовца, но и Липатова. Он работает уже три сезона, однако если раньше «Локомотив» каждый год выступал в Лиге чемпионов, то теперь за седьмое-восьмое места в первенстве России борется.

– А как же Кубок страны?

– Кубок, слава Богу, выиграли (1:0 у ФК «Москва». – Прим. К.К.). Перед финалом я попытался вмешаться в конфликтную ситуацию между Бышовцем и Дмитрием Лоськовым. Лоськов, как известно, финал отыграл, и неплохо. Но это было скорее исключением из правил. С Бышовцем мы общались не так часто.

– Когда, на ваш взгляд, «Локомотив» забуксовал в прош­лом сезоне?

– В его игре было три перио­да спада: в апреле, после финала Кубка и в конце сезона. Было заметно, что команда недостаточно хорошо подготовлена физически.

– Можно ли сказать, что этот год был для вас далеко не самым удачным?

– Конечно. По большому счету, я занимался не своей работой. Разве что сил накопил!



Взгляд со стороны



– ЭТО заметно. Но теперь вам будет куда эти силы приложить. Надолго контракт с «Динамо»?

– На два с половиной года с возможным продлением еще на сезон.

– Как считаете, почему по­звали именно вас?

– Думаю, «Динамо» нужен свежий взгляд на проблемы клуба. То, что они есть, в Киеве прекрасно понимают. Не случайно еще до меня в «Динамо» появился Резо Чохонелидзе (бывший игрок «Торпедо» Кутаиси. – Прим. К. К.), который до этого работал в «Милане». На него как на генерального директора возложены обязанности по реорганизации клуба. Мы с ним знакомы, думаю, найдем и в работе общий язык.

– За последние три месяца в «Динамо» поменялось три тренера – Анатолий Демьяненко, Йожеф Сабо, Олег Лужный. Разве это нормально?

– Конечно, нет. Вот Игорь Суркис (президент «Динамо») и решил, что стабильность – преж­де всего.

– Вам льстит, что Суркис предпочел вас многим специалистам с именем, в частности, французу Жерару Улье, Олегу Блохину? Когда, кстати, он на вас вышел?

– Никогда не интересовался, почему Улье решил не ехать в Киев. Блохина, кажется, больше хотели видеть в сборной Украины. А конкретные переговоры со мной киевляне начали в первых числах декабря, хотя вероятность моего появления в Киеве мы с Суркисом обсуждали и раньше.

– Как быстро все решилось! Неужели в «Динамо» все так плохо, что команду надо немедленно спасать?

– Все плохо – это преувеличение. Проблемы действительно есть, и их надо решать. «Динамо» отстает сейчас от лидера – «Днепра» – на 4 очка, но впереди второй круг, и все еще можно поправить. Отчасти «Динамо» не везет – в команде слишком много травмированных. Так, один из недавних матчей проводили без 9 ключевых игроков.

– Но, говорят, в Киеве футболистов – на три состава.

– Футболистов хватает. Так что моя задача – сделать из них команду, способную решать самые серьезные задачи.

– И для этого все есть?

– Да. Клубная инфраструктура и организация произвели на меня сильное впечатление. Идеальные поля, десятки тренеров, много молодежных и дет­ских команд, шикарная база в Конче-Заспе...

– Неужели лучше, чем локомотивская в Баковке?

– Лучше. Знаю, на высшем уровне организация и в «Шахтере», «Днепре», других клубах.

– Трудно поверить, что вы так внимательно следили за украинским чемпионатом.

– Тем не менее это так. И украинский футбол мне нравится. В последние годы в него приш­ли большие частные деньги, и владельцы клубов хотят видеть реальную отдачу от своих вложений. В нашем представлении украинский футбол – это Киев и Донецк. На самом деле, есть еще «Днепр», «Арсенал», «Металлист», которые готовы составить серьезную конкуренцию «Динамо» и «Шахтеру» уже сегодня.

– А «знающие люди» утверждают, что в украинском чемпионате все расписано заранее.

– Ерунда! Я вообще не понимаю, почему столько разговоров о договорных матчах. В России в этом году под подозрением «Зенит». Но на минуту подумайте: не выбей Домингес мяч из-под перекладины на последних минутах матча против «Сатурна», и чемпионом был бы «Спартак»! А как «знающие люди» представляют себе тренера, который говорит игрокам, что они должны сдать матч? Для футболистов такой тренер перестанет существовать в ту же секунду.

– Но согласитесь, в последних турах чемпионата России результаты многих матчей были вполне предсказуемы.

– Побеждал тот, кому это было нужнее. А давайте вспомним матч Израиль – Россия. Я не верил в отличие от многих, что израильтяне отдадут нам игру. Смотрел ее в компании по телевизору. При счете 1:1 все говорили, что наши сейчас забь­ют второй гол, а я поспорил, что такого не будет, и выиграл. Конечно, мне хотелось, чтобы сборная России победила. Но я видел также, с какой самоотдачей играют молодые израильтяне. Им дали шанс доказать, что они нужны сборной, и они им воспользовались. А хорваты? Им разве что-то нужно было в матче против Англии? Неужели думаете, что они бились за обещанные «мерседесы»?



Москаль во главе интернационала



– Дай Бог, чтобы вы были правы. Но давайте о «Динамо». Украинской командой его назвать сегодня сложно. Скорее это интернационал – Бразилия, Сенегал, Сербия, Румыния, Нигерия, Гвинея, Хорватия, Венгрия. Как таким руководить?

– Это проблема не только «Динамо», но и многих больших команд. Без легионеров трудно быть конкурентоспособным на высшем уровне. Но, конечно, надо искать золотую середину между легионерами и своими. В «Динамо» это возможно, ведь в число ведущих игроков входит и большая группа украинцев. Шовковский, Несмачный, Ребров, Ротань, Михалик, Гусев, Милевский – все футболисты сборной, все по украинским, да и не только, меркам – звезды. Очень важно, чтобы в команде не было группировок. Не люблю, когда за одним столом сидят свои, за другим – бразильцы, за третьим – остальные легионеры.

– В бытность в «Локомотиве» главным тренером вас никто никуда не торопил. Вы спокойно строили команду, успешно используя точечную селекцию, покупая за сезон одного-двух футболистов. Как будет в «Динамо»?

– В Киеве другие темпы. Но здесь тоже понимают, что жить сегодняшним днем – путь в никуда. Надо работать и на будущее.

– А как насчет селекции? Возможно появление в команде, скажем, Андрея Шевченко?

– Понимаю, что в Киеве Андрея всегда ждут, я бы тоже хотел видеть его в команде, но сегодня его переход вряд ли возможен. Да он и сам пока возвращаться не собирается.

– Кто в «Динамо» решает трансферные вопросы?

– В Киеве четкое разделение прав между президентом клуба и главным тренером. Я буду влиять на трансферную политику, но последнее слово, разумеется, за президентом.

– Кто из россиян будет работать в вашем штабе?

– Я сделал предложение Сергею Овчинникову. Честно говоря, не понимаю, почему Сергей с его огромным опытом целый год в «Локомотиве» фактически не работал. Мне кажется, он способен на большее, чем просто быть тренером вратарей.

– Как вас приняли в Киеве?

– Отлично. И журналисты, и болельщики. О том, зачем «Динамо» нужен москаль, никто не говорил!

– На Украине у вас возникало ощущение, что находитесь в стране, которая скоро будет проводить Чемпионат Европы по футболу?

– Возникало, хотя до Чемпионата Европы еще больше четырех лет. На Украине, как мне показалось, вообще футбольный бум. Да иначе и быть не может, потому что в предстоящие три-четыре года там надо подготовить к Евро и стадионы, и инфраструктуру. В общем, тот самый случай, когда футбол объединяет народ.

– Где будете жить в Киеве?

– Пока не знаю, где клуб выделит служебную квартиру. Но жилье не главное, когда впереди такая работа.

Константин Клещев,

Sportbox.ru – специально для еженедельника «Аргументы неделi»