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Хиддинку опять повезло?

№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Хиддинку опять повезло?

Щадящий жребий

 ЖРЕБИЙ мог бросить Россию в «группу смерти» к Голландии, Италии и Румынии, но пощадил. В соперники нам достались сборные Испании, Греции и Швеции. Вариант почти идеальный и почти такой же, как на Евро-2004, только вместо шведов тогда Россия получила португальцев.

 «Трудность нашей группы в том, что России достались разностилевые команды, – считает бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной России Александр Бубнов. – Приспособиться к соперникам будет очень тяжело, поэтому я считаю нашу команду аутсайдером. Но стесняться этого не стоит: положение аутсайдера, от которого никто ничего не ждет, дает определенное преимущество».

 Статистика встреч с 1992 г., когда началась новейшая история нашего футбола, подтверждает мнение эксперта «Аргументов неделi».

 Россия – Испания: 0 =1 -2 (0 побед, 1 ничья, 2 поражения).

 В 2007 г. команда Луиса Арагонеса успешно преодолела кризис, в котором оказалась после чемпионата мира 2006 года. Там она одержала яркую победу над Украиной (4:0), но уступила в 1/8 финала Франции (1:3). В трех прошлогодних отборочных матчах испанцы набрали всего три очка и стали объектом жесточайшей критики со стороны СМИ и болельщиков. Впрочем, сборная Испании подтвердила репутацию команды, которая всегда проходит отборочные турниры. Действительно, она неизменный участник Евро с 1972 года. Правда, последний ее успех пришелся на 1964 г., когда испанцы в решающем матче нанесли поражение сборной СССР (2:1).

 «Испанцы играют сами и дают играть другим, – убежден главный тренер «Спартака», в прошлом вратарь сборных СССР и России Станислав Черчесов. – Для них результат не самоцель, как, скажем, для итальянцев. Нам с такими командами играть всегда проще».

 Россия – Греция: +3 =4 -1.

 Сборная Греции – соперник противоречивый. С одной стороны, ни с одним из финалистов Евро-2008 у нас нет такой благоприятной статистики. С другой – греки – действующие чемпионы Европы. Кроме того, они набрали в отборочном турнире 31 очко – больше, чем кто бы то ни было из его участников. Наконец, тренирует команду вот уже шесть лет немец Отто Рехагель. По его собственному признанию, он неплохо разбирается в нашем футболе еще с тех пор, когда выходил на поле в качестве игрока «Вердера» в матчах против советских клубов.

 «Греческий футбол на подъеме, – считает Бубнов. – Достаточно посмотреть, как выступают клубы этой страны в еврокубках. «Олимпиакос» претендует на выход из группы в Лиге чемпионов, «Панатинаикос» и АЕК – в Кубке УЕФА».

 «Греки – южная команда, они любят контролировать мяч, – говорит бывший игрок «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов. – Если лишить их такой возможности, можно обыгрывать».

Повторим 1988-й?

 РОССИЯ – Швеция: 0 =1 -2.

 На чемпионате мира 2006 г. шведы едва не стали посмешищем для всех, когда не сумели выиграть в первом матче группового турнира у сборной Тринидада-и-Тобаго (0:0). Но затем команда Ларса Лагербака пришла в себя – нанесла поражение Парагваю (1:0) и добилась ничьей с англичанами (2:2). Правда, уже на первой стадии плей-офф ее турнирный путь оборвали немцы (2:0).

 «Шведы по манере игры напоминают мне англичан, – говорит Черчесов. – Такие же бойцы. На мой взгляд, сборная Швеции – самый неудобный для нас соперник».

 «В составе шведов есть звезда мирового уровня – Златан Ибрагимович, – считает Бубнов. – Достаточно вспомнить, что он творил в матчах против ЦСКА в Лиге чемпионов, чтобы понять, насколько трудно нашей сборной придется во встрече со шведами».

 Жребий уже не изменишь. Да и вряд ли Гус Хиддинк пожелал бы иного. «У нас есть реальный шанс впервые с 1988 г. выйти из группы», – считает бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов. Но, чтобы его использовать, надо для товарищеских матчей подобрать похожих по стилю на наших соперников спарринг-партнеров. И расширить круг кандидатов в сборную, чтобы не оставить за бортом Евро игроков, которые реально могли бы усилить команду, – таково мнение большинства российских экспертов. В общем, дело надо делать, а не о везении рассуждать.

Константин КЛЕЩЕВ,
шеф-редактор sportbox.ru –
специально для еженедельника «Аргументы неделi»

Евро-2008: финальные группы

 Сборная России начнет выступления на Евро 10 июня в Инсбруке встречей с Испанией. 14 июня в Зальцбурге ее соперниками будут греки, а последний матч в группе наши футболисты проведут 18 июня в Инсбруке против шведов.

 В случае выхода в плей-офф сборная России попадет на команду, занявшую первое или второе место в группе С.

 Первенство Европы пройдет на стадионах Австрии и Швейцарии с 7 по 29 июня 2008 года.

          Группа А
           Группа B            Группа С
           Группа D
       Швейцария         Австрия         Голландия         Греция
       Чехия         Хорватия         Италия
        Швеция
       Португалия         Германия         Румыния         Испания
       Турция         Польша         Франция         Россия

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