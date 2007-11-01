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Рандеву с Кличко заказывали?

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Рандеву с Кличко заказывали?

 В прошлую субботу российский супертяжеловес Александр Поветкин одержал 14-ю подряд победу на профессиональном ринге. В Эрфурте (Германия) он выиграл у американца Криса Берда техническим нокаутом. Во время 11-го раунда команда Берда выбросила полотенце, чтобы досрочно остановить поединок и прекратить избиение своего боксера.

Подковал левшу

 ДВА с лишним месяца назад руководители Международной боксерской федерации (IBF) решили перетряхнуть свой претендентский рейтинг, чтобы пустить в него свежую кровь. Это было необходимо сделать потому, что в список претендентов входили практически сплошь жертвы чемпиона Владимира Кличко. Интерес к матчам-реваншам с их участием мог бы оказаться нулевым или даже отрицательным. В такой ситуации боссы IBF проявили похвальную изобретательность и организовали серию боев между четырьмя тяжеловесами – Александром Поветкиным, Крисом Бердом, Эдди Чемберсом и Кэлвином Броком. Лучший среди них получит право сразиться с обладателем чемпионского пояса этой организации. Чемберс и Брок встретятся на ринге 2 ноября. Победитель из этой пары будет противостоять нашему Поветкину в январе или феврале будущего года. Выигравший этот бой и выйдет в начале лета против владельца титула IBF младшего из братьев Кличко.

 Скорее всего, претендентом станет именно Александр Поветкин. Хотя многие полагают, что начавшему профессиональную карьеру всего два года назад россиянину рановато выступать в чемпионских боях. Однако поединок в Эрфурте доказал, что скептики сильно заблуждаются насчет Александра. До прошлой субботы Поветкин принял участие в 13-и боях. Все выиграл, причем девять из них нокаутом. Правда, никто из поверженных им боксеров к элите тяжелого веса не принадлежал. Разве что Лэрри Доналд, с которым Александр дрался 30 июня в Москве. Американец имеет в своем послужном списке победу над знаменитым Эвандером Холифилдом, на равных бился с экс-чемпионом WBA Николаем Валуевым. Но Доналд имел крайне мало времени для подготовки к матчу с Поветкиным. Он был заявлен на участие в пожарном порядке – из-за неожиданного отказа «планового» соперника Монте Баррета. Это обстоятельство несколько снизило ценность московского успеха российского супертяжа.

 Зато про эрфуртский ничего подобного не скажешь. Класс Криса Берда отлично известен специалистам и широкой публике. Еще до поединка в апреле прошлого года с Владимиром Кличко он владел титулом чемпиона IBF. До приезда в Эрфурт провел 44 боя, проиграв лишь в трех из них. В своей карьере брал верх над такими сильными противниками, как Виталий Кличко, Холифилд, Дэвид Туа. И к последнему поединку ветеран, который на 9 лет старше Поветкина, был готов замечательно. Это утверждали и сам боксер, и его отец и тренер Джо Берд. Даже внешний вид подтянутого, без грамма лишнего веса американца говорил о том, что подготовка у него была отменной. Вот такого соперника, к тому же крайне неудобного левшу, получил россиянин для по-настоящему боевого крещения.

Дюжину раундов сдюжил

 И ОДОЛЕЛ его, пожалуй, не менее уверенно, как и нынешний чемпион мира Кличко-младший. Впрочем, отметим, что идеальным для Александра Поветкина этот поединок не получился. Впервые в жизни он проводил 12-раундовый матч. Немало пропускал очень неприятные удары соперника. Оба боксера почти одинакового роста, поэтому опытному Берду было нетрудно просчитать дистанцию.

 В середине третьего раунда возник и вовсе тревожный момент. Бойцы столкнулись головами, Саша получил рассечение правой брови, кровь залила щеку.

 Но секунданты быстро с этим справились. Поветкин возобновил схватку, абсолютно не обращая внимания на бровь. Позднее Александр признался, что допустил ошибку, начав поединок в чрезмерно высоком темпе. Поэтому примерно на половине дистанции заметно «подсел». Но даже с утомившимся русским Берд чувствовал себя куда менее комфортно, нежели его оппонент. Россиянин бил чаще, сильнее и разнообразнее. Лучше двигался и фактически все время владел инициативой. Американец считается очень искусным мастером защиты. Но была масса эпизодов, когда самому верткому в мире тяжеловесу уклониться от атак россиянина просто не удавалось.

 Берд все-таки устоял и продолжил драться. Возможно, надеялся, что русский, не имеющий практики столь продолжительных и тяжелых боев, окончательно выдохнется. Но у Поветкина вместо микроспада состоялся еще один прилив сил. В конце 11-го раунда он принялся молотить противника, будто тренировочную грушу. У Криса был расквашен нос, кровища заливала лицо. И тут на настил прямо у ног Берда вылетело белое полотенце: отец американского боксера оказался не в состоянии досматривать избиение сына.

 На послематчевой пресс-конференции едва-едва пришедший в себя Крис Берд дипломатично заметил: мол, по его мнению, в настоящий момент сильнейшим тяжеловесом мира является Владимир Кличко. Но придет время, когда Поветкин сможет его победить. Только, как считает американец, еще не весной-летом следующего года, когда им предстоит встретиться.

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