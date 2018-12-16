Овечкин обновил собственный бомбардирский рекорд

Российский профессиональный хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», побил собственный бомбардирский рекорд в матче с командой «Баффало Сэйбрз».

В прошедшем матче между клубами Национальной хоккейной лиги США «Вашингтон Кэпиталз» - «Баффало Сэйбрз» Овечкин забросил свой 29-гол в сезоне. Таким образом, крайний левый нападающий вашингтонского клуба набрал результативные очки в 14-м матче подряд и обновил собственный рекорд, установленный в сезоне 2006/2007. Тогда результативная серия Овечкина продлилась 13 матчей.

Кроме того, в овертайме Овечкин забросил победный буллит и был признан первой звездой матча, сообщает «Советский спорт».