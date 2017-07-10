Илья Ковальчук остался в СКА

Нападающий Илья Ковальчук продолжит выступать за санкт-петербургский хоккейный клуб СКА еще как минимум на протяжении одного сезона, сообщает в понедельник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ковальчук перешел в СКА в 2012 году из "Нью-Джерси". В прошлом сезоне в 78 матчах в КХЛ он забил 38 голов и отдал 49 результативных передач. При этом уже на протяжении двух лет нападающий не участвовал в чемпионатах мира по хоккею. Не исключается, что Ковальчук сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

Помимо СКА и "Нью-Джерси", Илья Ковальчук выступал за "Атланту", "Химик", "Ак Барс" и московский "Спартак".