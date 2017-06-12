"Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли пятый раз в своей истории

В ночь на 12 июня "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд и пятый раз в своей истории, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у "Нэшвилла" со счетом 2:0 (счет в серии - 4-2).

Отличились Патрик Хорнквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60).

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. В активе 30-летнего хоккеиста 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах.

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби получил по итогам плей-офф "Конн Смайт Трофи" — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.