Над Роналду поиздевались из-за проблем с налогами

Известная в Испании телеведущая Кристина Педроче ответила Криштиану Роналду издёвкой на его жест в адрес болельщиков «Атлетико». На прошедшем матче спортсмен позволил себе намекнуть на несостоятельность футбольного клуба.

В игре 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики мадридского «Атлетико» пытались сбить Роналду с настроя всеми возможными способами, передаёт Мир24. Болельщики с трибун напомнили футболисту о его проблемах с налогами, а также на протяжении всей игры освистывали его.

После матча, в котором команда Роналду проиграла со счётом 0:2, футболист показал фанатам соперников пять пальцев. Позже он объяснил журналистам, что это означает пять кубков Лиги чемпионов на счету спортсмена, тогда как у клуба «Атлетико» нет ни одного.

В ответ на это телеведущая Кристина Педроче во время эфира показала футболисту 19 пальцев – для этого ей даже пришлось снять обувь. «10 + 5 + 4… Получается 19. Это число миллионов, которые Роналду заплатил в качестве штрафа за уклонение от уплаты налогов!» - объяснила она.